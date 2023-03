Venerdì 10 marzo gli artisti e i performer di Circo Nero Italia fanno scatenare il party Fabolous @ Otel - Firenze. In console suonano top dj internazionali come Ruben Mandolini e Roberto Pagliaccia, per un evento in collaborazione con Atomic Event.

Gli eventi in cui sul palco e non solo si fanno vedere e sentire forte gli artisti di Circo Nero Italia non passano mai inosservati. Gli artisti del collettivo coordinato da Duccio Cantini sono in grado di unire elementi diversi come la bellezza e ciò che suscita meraviglia. Anche se l'obiettivo principale è sempre quello di intrattenere il pubblico, in certi momenti i performer riescono a colpire il cuore e a far riflettere. Per loro, il corpo, i costumi e gli spettacoli sono forme d'arte per esprimersi e non solo momenti effimeri. Tra loro, ci sono ballerini, ballerine, mangiafuoco, attori e specialisti in effetti speciali, tutti sotto la direzione di Duccio Cantini. Gli artisti di Circo Nero Italia si esbiscono ovunque: feste adatte anche alle famiglie, eventi diurni, spettacoli durante la cena e feste sfrenate in discoteca. Perché quando si è in grado di offrire uno spettacolo coinvolgente, il luogo diventa meno importante rispetto alla capacità di suscitare emozioni attraverso l'unione di elementi diversi.



Cos'è Circo Nero Italia?

"Non metteremo mai in piedi spettacoli di semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice", racconta Duccio Cantini, che coordina la party crew. "E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Cerchiamo sempre di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi... siano essi interiori, inferiori o superiori."





