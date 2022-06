Zelensky, domenica, si è recato ad est nelle aree dove l'esercito ucraino fronteggia l'avanzata russa. Prima si è recato nella regione di Zaporizhzhia dove, oltre alle autorità locali, ha incontrato anche i residenti che son riusciti a lasciare Mariupol. Successivamente, ha proseguito il suo viaggio verso est recandosi a Lysychansk e a Soledar. Pochi i dettagli forniti sugli incontri avuti con i militari.

Zelensky visiting troops in Lysychansk last night, a city the Russians say they’ve surrounded. He was just miles from the spot where a senior Russian commander was killed yesterday. Insane, and a huge morale boost for Ukrainian troops. pic.twitter.com/FzbVit64pK