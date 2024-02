In occasione dell’apertura agli studiosi dell’archivio “Fondo Mons. Franco Costa” custodito presso l’ISACEM, la Fondazione Fuci organizza un convegno aperto al pubblico dal titolo “Amare il proprio tempo. L’azione di don Franco Costa nella formazione di universitari e universitarie a servizio del Paese”. L’iniziativa si terrà venerdì 1 marzo 2024 dalle 9.30 alle 13 presso la Sala Pia dell’Università LUMSA (via di Porta Castello 44, Roma).

Don Franco Costa (1904-1977) rappresenta una delle figure più significative della storia fucina: presidente del circolo di Genova dal 1925 al 1927, è stato assistente centrale della FUCI dal 1955 al 1963. Nel ’63 fu per breve tempo vescovo di Crema; poi tornò di nuovo a Roma come assistente generale dell’Azione Cattolica Italiana (1963-1972): in questa fase, insieme al Presidente Vittorio Bachelet, promuove il rinnovamento conciliare dell’Azione Cattolica Italiana che culminerà con il rinnovamento degli statuti e l’avvio della “scelta religiosa” dell’AC.

Dopo i saluti iniziali del presidente della Fondazione Fuci, Michele Nicoletti, dei presidenti della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, Carmen Di Donato e Tommaso Perrucci, del presidente dell’Azione Cattolica Italiana, Giuseppe Notarstefano e del Rettore dell’Università LUMSA, prof. Francesco Bonini, interverrà il prof. Renato Moro con una relazione dal titolo “Profilo del rapporto tra Costa e la FUCI dagli anni del fascismo agli anni cinquanta”.

Seguirà una tavola rotonda, coordinata dal giornalista Marco Damilano, su alcuni temi aperti alla ricerca con il prof. Guido Formigoni (don Costa, cattolici e politica, presenti e attivi nella vita del Paese), la prof.ssa Maria Malatesta (Etica e professione nel ‘900) e il prof. Giovanni Bachelet (Don Costa, una sapienza amica).

L’incontro terminerà con la presentazione del lavoro di riordino e inventariazione dell’Archivio Costa, coordinato da Laura Rozza Giuntella e curato da Federica Gargano, e con l’intervento della prof.ssa Tiziana Faitini che descriverà le linee di una ricerca sulle professioni nel ‘900.

Nel corso del convegno verrà presentato, inoltre, il progetto “Generazioni fucine”, nato per mettere in collegamento i fucini e le fucine di oggi con quelli di ieri. Maggiori informazioni sul sito www.fondazionefuci.com

Su questo link https://bit.ly/ConvegnoDonCosta è disponibile il video promozionale del convegno.