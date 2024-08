Per l’imprenditore lametino Pasquale Salatino: “poste le basi per rapporti commerciali importanti”.

L’imprenditoria calabrese incontra l’imprenditoria kosovara. Importante in vista del consolidamento di nuove partnership commerciali il viaggio di lavoro che una delegazione di imprenditori calabresi ha compiuto in Kosovo dal 4 al 7 agosto.

Tra i protagonisti dell’iniziativa che mira ad avviare nuovi proficui scambi commerciali Francesco Felice Falvo, imprenditore di Lamezia Terme, socio amministratore della Creo Infissi e Pasquale Salatino, attivo imprenditore lametino.

Sul posto Burim Beiqi, imprenditore kosovaro con diverse aziende in Germania, ha accolto la delegazione all'aeroporto di Tirana per poi proseguire a Pristina capitale della Repubblica del Kosovo.

La delegazione ha visitato diverse aziende tra le quali “Eurometal” operante a livello internazionale nel settore metallurgico.

Gli imprenditori calabresi hanno inoltre visitato anche una grande azienda specializzata nella vendita del vetro, leader nei Balcani e una azienda cooperativa di produzione di pomodori.“E’ stato - ha commentato Pasquale Salatino - come aprire una finestra su un mondo imprenditoriale in forte dinamismo e fermento. Sono state poste le basi per l’avvio di rapporti commerciali importanti che consentiranno anche all'imprenditoria calabrese di farsi conoscere e di consolidare la propria immagine a livello internazionale”.

Nella foto: Pasquale Salatino, Francesco Felice Falvo e Safet Gerxhaliu della CONSULTING SRL