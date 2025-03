Il sistema di lamelle verticali in alluminio regolate da algoritmi parametrici cambia la percezione, che varia in funzione della luce solare e del punto di osservazione. Gli imponenti portali in legno incorniciano gli ingressi. Di sicuro l'impatto del Molino di Senigallia, storico centro commerciale della zona, è completamente diverso da prima.

«Abbiamo voluto ridefinire l'identità dell'intera area e creare un polo attrattivo per tutto il tessuto locale». Così l'amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta, ha presentato l'intervento, l'ultimo e più importante di una serie che ha ridisegnato l'aspetto e l'identità della struttura di via Abbagnano. Al suo interno un Superstore Conad e una galleria con 20 punti vendita, incluso un negozio Unieuro specializzato in tecnologia.

Un investimento importante per la cittadina adriatica, quello messo in atto dalla cooperativa Commercianti Indipendenti Associati di Forlì. Tanto che il Sindaco, Massimo Olivetti, ha voluto tagliare il nastro di persona.

Comprensibilmente soddisfatta Pamela Pasquinelli, la socia Conad che gestisce il superstore.

La breve cerimonia è avvenuta sabato 29 marzo, a margine della tre giorni di eventi che ha festeggiato il nuovo look insieme a Cristina D'Avena, gli Space Family e la mezzofondista Gaia Sabbatini.

Dopo il rinnovamento del supermercato, il restyling completo della galleria e la realizzazione del nuovo ristorante a marchio Conad, la riqualificazione delle facciate ha segnato la fase conclusiva. Ora la parola passa ai senigalliesi.