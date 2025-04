Si consolida la partnership tra l’imprenditoria lametina e quella kosovara



Si intensificano gli scambi commerciali tra la Calabria, ed in particolare tra Lamezia Terme, e il Kosovo, avviati da oltre un anno.

Dal 6 al 9 aprile scorso una delegazione di imprenditori calabresi è stata protagonista di una nuova esperienza in Kosovo con visite presso importanti realtà aziendali del territorio.

Hanno preso parte agli incontri la Creo Infissi srl di Lamezia Terme nella persona di Francesco Felice Falvo e l’imprenditore lametino Pasquale Salatino. Firmati nel corso degli incontri importanti accordi commerciali.

La delegazione in particolare è stata ricevuta da Mustafa Bedri della Eco Glass, attiva da dieci anni nella produzione di vetro di alta qualità con un fatturato di 2 milioni di euro all’anno. I due figli maschi del titolare sono oggi attivi nell’azienda .

Un’altra azienda kosovara visitata dalla delegazione italiana è stata la Sharri Emin Scherifi. Dal 1964 produce porte di legno per interni con un fatturato di 2,5 milioni di euro all'anno.

La vendita, oltre che in Kosovo, viene effettuata anche in Svizzera in Polonia. Grazie agli accordi stretti a breve questa azienda aprirà uno show room a Lamezia Terme in collaborazione con la Creo Infissi srl.

La delegazione italiana inoltre è tornata a far visita alla Eurometal di Mysliu Njazi attiva nella produzione di metallo e nel settore metalmeccanico, una delle aziende più importanti in Europa e nei Balcani da 27 anni sul mercato con un fatturato di 6 milioni di euro annui.

E’ stata avviata una importante collaborazione con l'imprenditore lametino Pasquale Salatino.

La delegazione italiana si è poi incontrata con Valon e Faud Haxhimusa, due fratelli proprietari della Fvf Projekting attiva nella produzione di alluminio con impianti di verniciature. Fondata dal padre Mohamed Haxhimusa nel 2023, vanta oggi un fatturato di 3 milioni di euro all’anno. I loro prodotti vengono esportati in Svizzera e in Germania.