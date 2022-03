Nella serata, che ha preceduto l’8 marzo, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la costituzione della Consulta delle donne, che consentirà di promuovere interventi contro ogni forma d’esclusione e violenza verso le donne nonché azioni finalizzate alla salvaguardia della salute delle stesse, iniziativa voluta dalla Consigliera Maria Magliarditi, che coinvolgerà intanto le donne in Consiglio comunale e presenti in Giunta; ma anche tutte le donne, siano esse residenti, domiciliate, o che svolgono attività lavorativa nel Comune di Milazzo, indipendentemente dalla loro appartenenza sociale, etnica, politica e religiosa.

«L’obiettivo – afferma Magliarditi – è dar vita ad un organo propositivo di natura partecipativa, che opera nell’ambito della non discriminazione per promuovere azioni volte alla valorizzazione della popolazione femminile ed alla partecipazione delle cittadine all’attività amministrativa dell’Ente Comunale».

Nel corso della seduta sono stati trattati alcuni argomenti iscritti all’ordine del giorno ed in prevalenza è stato dato riscontro da parte del Sindaco ad alcune interrogazioni del Consigliere Antonio Foti rispettivamente sull’incidenza del PNRR su scuola, asili nido e edilizia scolastica e l’altra relative alle problematiche del servizio di sosta a pagamento. Il primo cittadino ha poi portato all’attenzione del Consiglio interrogazioni presentate dal Damiano Maisano con richiesta di risposta scritta, con comunicazione delle risposte date sia in merito alla fondazione Lucifero, per la quale l’interrogante chiedeva quale fosse l’interesse del Comune nel sostenere spese legali per promuovere un ricorso contro le recenti nomine di componenti nel Consiglio di amministrazione.

“Il solo fatto che il Comune è interessato alle attività commerciali presenti all’interno della Fondazione giustifica il nostro intervento” – ha detto Midili – che ha riscontrato anche una richiesta presentata dal Consigliere leghista sui ritardi per il rilascio pass per la sosta, fornendo i chiarimenti del Comando Vigili Urbani, per il quale la situazione si sarebbe normalizzata al punto che in atto non ci sono più sospesi ed arretrati. Interessante lo spunto offerto poi, nel corso degli interventi preliminari dal capogruppo di “Fratelli d’Italia" Nino Italiano, tornato su un argomento a lui caro, già sollevato nelle precedenti consiliature, riguardo all’abbattimento delle accise per la presenza sul territorio di una raffineria, determinando di fatto un beneficio per la cittadinanza (“ma i risultati – ha aggiunto – potrebbero avere riscontro a livello regionale), considerato l’esplosivo aumento della benzina. Il problema – ha fatto presente Italiano – è stato posto anche dal presidente Musumeci perché lo Stato dia alla Sicilia quanto dovuto; e a farsene carico anche l’on. Salvini, ed allora è bene – ha concluso Antonino Italiano – che anche il rappresentante della Lega in consiglio Damiano Maisano si attivi col referente politico, perché sia conseguente all’impegno assunto a suo tempo.

Da qui la richiesta d’organizzare un tavolo per assumere le necessarie iniziative ed impostare e portare avanti la battaglia, se necessario col coinvolgimento degli altri Comuni siciliani, soprattutto di quelli del comprensorio. Tra i presenti, scettico il Consigliere Pippo Doddo, che ha ricordato come l’iniziativa sia stata sperimentata in passato “e portata pure in sede ministeriale, col risultato che da Roma c’è stata una chiusura totale per affrontare il problema”.