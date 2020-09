Terza vittoria stagionale per Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) che domenica si è aggiudicato il GP della Catalogna di MotoGP sul circuito di Barcellona consolidando il primo posto nella classifica del mondiale piloti.

Dietro di lui, le due Suzuki di Mir e Rins, che progressivamente hanno recuperato lo svantaggio iniziale ed hanno terminato, rispettivamente, a 9 decimi e a 2 secondi dal primo. Era dal GP di Misano del 2007 che non si vedevano due Suzuki sul podio.

Partito in testa, è stato Franco Morbidelli, sull'altra Petronas, a guidare la gara fino a circa la metà dei giri da percorrere, seguito quasi a ruota da Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha) e Jack Miller (Pramac Racing), per essere poi sostituito al comando dal compagno di squadra che in precedenza aveva superato agevolmente il pilota di Tavullia.







Dopo due terzi di gara, Valentino Rossi cade, quando era addirittura secondo per un lungo di Mobidelli alla curva 1, e Mir, a 6 giri dalla fine, supera Morbidelli, senza però riuscire ad insidiare Quartararo per il primo gradino del podio.

Rins, sull'altra Suzuki, poco dopo gli è dietro dopo essersi "bevuto" le Pramac di Miller e Bagnaia, rispettivamento quinto e sesto, e la Petronas di Morbidelli, che ha tagliato il traguardo come quarto.







È mancato Vinales (Monster Energy Yamaha), sprofondato nelle ultime posizioni subito al momento del via, risucchiato in fondo al gruppo. Lo stesso si può dire di Dovizioso, la cui Ducati però è stata falciata dalla caduta di Zarco (Esponsorama Racing) già al primo giro. Ed hanno deluso le KTM, i cui piloti sono quasi tutti caduti con Espargaro e Oliveira ritirati e Binder e Lecuona oltre la decima posizione. Per la Honda, solo il solito Nakagami con la settima piazza è riuscito a limitare l'ennesima giornataccia.

Quando mancano sei gare al termine, nel mondiale adesso sono 108 i punti di Quartararo, con Mir secondo che insegue con i suoi 100 punti, mentre Vinales è terzo a 90.

Prossimo appuntamento per la MotoGP l'11 ottobre per il Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans.