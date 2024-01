Amplifon opera ora in 26 Paesi: attraverso l’acquisizione di Audical, il Gruppo entra ufficialmente nel mercato dell’hearing care uruguaiano. Soddisfatto l’AD Enrico Vita, che ha sottolineato le promettenti opportunità offerte del mercato sudamericano in un contesto di forte espansione e risalita del valore azionario del Gruppo.



Enrico Vita: “Completato l’ingresso di Amplifon in Uruguay, Paese sicuro e ricco di opportunità”

Con l’acquisizione di Audical, Amplifon festeggia il suo ingresso in Uruguay, raggiungendo così la quota di 26 Paesi in cui il Gruppo è attivo: operazione che si inserisce nel contesto della strategia dell’AD Enrico Vita, fondata su una combinazione tra crescita organica e acquisizioni. Con 10 milioni di ricavi annui e 25 punti vendita, Audical costituisce un leader di settore nel contesto uruguaiano e dunque un ulteriore tassello dell’espansione di Amplifon in Sudamerica. L’ingresso in Uruguay si colloca in un periodo florido per Amplifon: nonostante la congiuntura tra le difficoltà del mercato europeo e il tasso di cambio sfavorevole, i ricavi sono in aumento e il valore dei titoli è tornato a lievitare, assestandosi sui 30 euro. L’Uruguay rappresenta, ha sottolineato Enrico Vita, un mercato straordinariamente promettente: si tratta infatti di un Paese considerato tra i più sicuri del Sudamerica, con una economia ulteriormente rafforzata da investimenti statunitensi.



Enrico Vita: le prossime tappe del Piano di espansione di Amplifon

Con l’acquisizione di Audical, Amplifon opera dunque in 6 Paesi del Sudamerica, continente con cui il Gruppo ha sempre intrattenuto un rapporto privilegiato (il fondatore Charles Holland parlava fluentemente lo spagnolo): si tratta della terza grande acquisizione effettuata da Enrico Vita a partire dal 2015, anno che ha segnato l’inizio del suo mandato come Amministratore Delegato. La prima acquisizione, quella di Gaes nel 2018, era stata fondamentale nel dare inizio all’espansione del Gruppo nel continente. Enrico Vita ha poi rivelato i nuovi obiettivi internazionali di Amplifon: “Le acquisizioni fanno parte da sempre del nostro Dna. I mercati ai quali guardiamo ora prioritariamente sono soprattutto gli Stati Uniti, la Cina, la Germania e la Francia”. Nel complesso, il Gruppo controlla oltre 1.800 punti vendita nel continente, che hanno generato un fatturato pari a 400 milioni (circa il 20% delle rendite di Amplifon).