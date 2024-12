Fondata nel 2005, BV TECH si è affermata come leader nel settore ICT in Italia, distinguendosi per un approccio olistico e innovativo nella risoluzione delle sfide tecnologiche. Con il motto "Securing the Future", l’azienda rappresenta un pilastro strategico per la trasformazione digitale del Paese, grazie alla capacità di coniugare tecnologia, competenza e visione.



BV TECH, un approccio su misura per ogni esigenza

Ciò che rende BV TECH unica è il suo metodo integrato: dall’analisi delle esigenze dei clienti alla valutazione delle infrastrutture tecnologiche esistenti, fino alla progettazione di soluzioni mirate per raggiungere obiettivi strategici. Questa visione è il risultato di un’esperienza consolidata accanto a importanti attori nazionali e internazionali, in progetti di Digital Transformation. Grazie al suo expertise, il Gruppo si pone come punto di riferimento in ambiti fondamentali quali infrastrutture di rete, Cloud ed Edge Computing, gestione sicura dei dati e comunicazioni protette, contribuendo così al progresso tecnologico del Paese.



BV TECH: innovazione, sicurezza e sviluppo



I valori cardine che guidano BV TECH sono integrità, velocità e coraggio, riflessi nelle sue principali aree di attività. Cloud & Infrastructure: progettazione, creazione e gestione di infrastrutture ICT; Software: sviluppo software e integrazione di sistemi; Cybersecurity: protezione di processi, dati e informazioni sensibili; Digital Trust: archiviazione documentale e ottimizzazione dei processi aziendali; Data Science: soluzioni basate su AI, Advanced Analytics e Big Data; Consulting: supporto strategico e operativo per la gestione aziendale. BV TECH si impegna a rafforzare la sicurezza delle reti, dei sistemi e delle informazioni a livello nazionale, alimentando una nuova consapevolezza tecnologica per connettere l’Italia al suo futuro digitale. Con un focus su ricerca e sviluppo, l’azienda crea soluzioni proprietarie in grado di rispondere alle sfide più complesse, mantenendo l’eccellenza tecnologica come priorità.