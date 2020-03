Continuano gli appuntamenti universitari di Radio Wau al Molly Malone Pub di Lecce con il Trash Party.

Venerdì 6 Marzo (ore 22.00 – Ingresso Gratuito) al Molly Malone Pub di Lecce continuano gli appuntamenti universitari del Trash Party organizzati da Radio Wau: ogni volta con un tema nuovo e vicino al mondo degli studenti. “Reuma Party” è il titolo del prossimo evento: la festa, infatti, aprirà le porte ai fuori corso e ai “Giovani anziani” - come dichiara Jacopo Torre, presidente della webradio universitaria, e aggiunge “Abbiamo voluto creare un punto di riferimento per la vita notturna studentesca lontano dai grandi circuiti del divertimento. Un'occasione in un clima dominato dall'ironia e della familiarità!”.

Miss Keta, Achille Lauro, Sabrina Salerno, Gigi D’Agostino, Britney Spears, Rihanna, JLo, Shakira, Lady Gaga e tanti altri sono gli artisti protagonisti della selezione musicale curata dal Deejay Andrea Carriero. Durante la serata si potranno degustare le birre proposte dal Molly Malone Pub, accompagnate dal ricco menù del locale che propone hamburger ed altre specialità.

Da non perdere lo speciale sconto sui cicchetti “Rum e Cola”, che per l’occasione costeranno solo 1,50 euro.



Andrea Carriero, classe ’98, seleziona musica da quando ha 7 anni. Inizia a suonare durante alcune feste private, proseguendo poi con la collaborazione in numerosi eventi organizzati dal Banzi sui palchi del Womb, Knos, Verdalia, Isola Beach, sia da solo sia B2B. Il genere che principalmente suona è tech-house, ma ama muoversi sull'intero spettro che va dall'house pura alla techno pura, seguendo le influenze di Eli Brown, Format:B, Patrick Topping Carl Cox e Mark Knight. Sempre alla ricerca di nuova ispirazione, diventa abituè dei palchi techno più conosciuti come quelli del festival Loollapalooza a Parigi, Stoccolma e Berlino, del Kappa Futur festival e Movement festival di Torino e del Time Warp a Berlino, dove ha potuto ascoltare i più importanti artisti tech-house e techno, accrescendo sempre di più la sua cultura nel settore.



RadioWau è la web radio delle Studentesse e degli Studenti dell’Università del Salento, fondata il 16 Aprile del 2012 per rispondere all'esigenza di uno spazio libero e stimolante. Da allora, hanno raggiunto importanti traguardi: più di 200.000 ascolti, 3.000 download, una programmazione ricca ed eterogenea e un’assidua partecipazione ad eventi locali, nazionali e internazionali. I programmi di RadioWau, trasmessi su www.radiowau.it, sono interamente ideati, gestiti e realizzati dalle studentesse e dagli studenti dell’Unisalento, impegnati nella diffusione di un palinsesto che va in onda dal Lunedì al Venerdì, dalle 10 alle 19 circa.