Questa ricetta ti guiderà nella creazione di una torta mimosa davvero speciale, una variante raffinata e golosa della classica torta che celebra la festa della donna. Un soffice pan di spagna alle mandorle, leggermente umido e profumato, che accoglie un cuore cremoso e irresistibile: una crema pasticcera vellutata, arricchita da fragole fresche tagliate a pezzetti, e una delicata crema chantilly, per un contrasto di consistenze e sapori che conquisterà ogni palato.

Ma la vera sorpresa di questa torta è la sua decorazione: fiori di ananas dorati e croccanti, ottenuti con una lenta cottura in forno, che donano un tocco esotico e scenografico. Ogni fetta sarà un'opera d'arte, un trionfo di colori e profumi che renderà ogni occasione un momento speciale.

La ricetta è pensata per essere facile e divertente da seguire, grazie alle fotografie passo passo che ti accompagneranno in ogni fase della preparazione. Non dovrai essere un esperto pasticcere per ottenere un risultato perfetto, ma solo seguire le indicazioni e lasciarti guidare dalla tua creatività.