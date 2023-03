Più magnesio nella dieta quotidiana porta a una migliore salute del cervello.

È quanto ha osservato un team di ricercatori del Neuroimaging and Brain Lab dell’Australian National University, secondo cui portare in tavola cibi ricchi di magnesio, come spinaci e arachidi, aiuta anche a ridurre il rischio di demenza.

Lo studio è stato pubblicato sull’European Journal of Nutrition.