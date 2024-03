Lunedì è arrivata l'ufficialità di una notizia già nota da tempo: la S.S. Lazio ha reso noto che Igor Tudor, a decorrere dalla data odierna. è il nuovo responsabile della prima squadra.

Obiettivo dell'allenatore croato è regalare a Lotito un posto in Europa per la Lazio anche nella prossima stagione. Con l'ultimo successo ottenuto in casa del Frosinone i biancazzurri sono saliti a 43 punti, e la Champions è distante... 11 punti dal Bologna quarto in classifica e 8 dalla Roma quinta. Più abbordabili i posti in Europa League e Conference.

Secondo quanto riportato dalla stampa, Tudor dovrebbe guadagnare 2,5 milioni di euro netti a stagione, più 500.000 euro di bonus.





Crediti immagine: comunicato stampa SS Lazio