Palladino: “Per sempre legato al Monza”

Sono affamato, ho voglia di emergere e dimostrare tutte le mie capacità. Devo ringraziare il Monza che mi ha dato una grande chance, per questo sarò sempre legato a questa piazza e a questa tifoseria, dando sempre il 100 per cento”. Parole del tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino alla vigilia della trasferta a Salerno, un luogo che non gli è estraneo. “Torno in una città meravigliosa, un posto – spiega in conferenza stampa – dove sono stato benissimo e mi sono sentito amato, cercando di dare sempre il massimo per quella maglia. Conosco bene l’ambiente e so che troveremo ad attenderci un catino infuocato”.

Genoa, Gilardino sicuro: “12 punti per la salvezza”

Alberto Gilardino non molla di un millimetro verso l’obiettivo salvezza e fissa il prossimo traguardo da raggiungere dal suo Genoa. “Secondo me dobbiamo fare 12 punti per essere comunque tranquilli e poi poter pensare al dopo”, spiega alla vigilia del match con l’Udinese in programma domani sera allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il punto conquistato a Napoli ha consegnato indicazioni positive da ogni punto di vista: “Sicuramente abbiamo avuto un ottimo atteggiamento mentale, tattico e tecnico perché siamo sempre stati ‘dentro’ la gara. Da lì dobbiamo ripartire per dare continuità al nostro lavoro visto che affronteremo un’altra squadra con dei valori visto che ha vinto a Milano col Milan, in casa della Juventus e poi tra le mura amiche col Bologna”, aggiunge Gilardino che proseguirà col classico 3-5-2 cercando di sfruttare al massimo una rosa che finalmente è al completo. In attacco sicura la presenza della coppia formata da Retegui e Gudmundsson. E sull’Udinese aggiunge ancora: “Ha sempre mostrato grande compattezza con giocatori di livello come Lucca, Thauvin, Samardzic, Pereyra, e Lovric. Dobbiamo stare attenti ma sappiamo anche di averla preparata nel modo giusto e bisognerà essere consapevoli del fatto che ci sarà da soffrire all’interno del match cerando di sfruttarle occasioni che riusciremo a costruire. I valori dell’Udinese non rispecchiano quella che è l’attuale posizione in classifica. Sono incappati in una stagione magari un po’ particolare, ma nelle ultime partite stanno rialzando la testa perché ha elementi di qualità”, conclude il tecnico del Genoa.

Di Francesco: “Contro la Juve serve cinismo”

Maggiore concretezza sotto porta e più attenzione in difesa. Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco indica la strada per cercare un risultato positivo domenica alle 12.30 contro la Juve e spezzare la serie negativa di tre sconfitte di fila. “Contro la Roma abbiamo disputato un grande primo tempo – ha affermato nella conferenza dell’antivigilia -. Quando si gioca contro avversari di alto-medio livello non si può pensare di dominare per 70′-80′. La differenza però sta nel capitalizzare o meno le occasioni create”. “E comunque dobbiamo migliorare la fase difensiva, ritrovare quell’aggressività che con la Roma è mancata in alcuni episodi – ha proseguito Di Francesco -. Non so se a Torino basterà ripetere la prestazione di domenica scorsa. La partita dovrà girare dalla nostra parte e servirà tanto cinismo”.



Conference League, sarà il Maccabi Haifa l’avversario della Fiorentina agli ottavi

Sarà il Maccabi Haifa l’avversario della Fiorentina agli ottavi della Conference League. I viola, finalisti dell’ultima edizione, sfideranno il club israeliano: andata in trasferta 7 marzo, ritorno al Franchi sette giorni più tardi (14 marzo). A causa della guerra in corso, il Maccabi giocherà lontano dal terreno di casa il primo confronto: la sfida si disputerà sul campo neutro di Budapest (Bozsik Arena). Per quanto riguarda le altre partite sorteggiate, occhi puntati su Ajax-Aston Villa, match dal sapore storico.

Servette-Viktoria Plzen

Ajax-Aston Villa

Molde-Brugge

Union Saint Gilloise-Fenerbahce

Dinamo Zagabria-Paok Salonicco

Sturm Graz-Lille

Maccabi Haifa-Fiorentina

Olympiacos-Maccabi Tel-Aviv

CONFERENCE LEAGUE, LE DATE DEGLI OTTAVI Andata il 7 marzo, ritorno il 14 marzo. Le vincitrici dei gironi (teste di serie) giocheranno il ritorno in casa. Se nel doppio confronto le due squadre saranno in pareggio dopo 180 minuti, si andrà ai supplementari senza la regola dei gol segnati in casa o trasferta. Poi si andrebbe ai calci di rigore.



Europa League: il Milan pesca lo Slavia Praga, c’è il Brighton per la Roma

Gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League: la Roma contro il Brighton di De Zerbi; l’Atalanta ritrova i portoghesi dello Sporting, già avversari nel girone; sorteggio fortunato per il Milan che evita Liverpool e Leverkusen e pesca lo Slavia Praga. Tutti i commenti in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. E’ visibile in streaming anche su skysport.it e la pagina YouTube di Sky Sport

Ottavi di finale (andata 7/3, ritorno 14/3)

Sparta Praga (CZE) – Liverpool (ING)

Marsiglia (FRA) – Villarreal (SPA)

Roma (ITA) – Brighton (ING)

Benfica (POR) – Rangers (SCO)

Friburgo (GER) – West Ham (ING)

Sporting Lisbona (POR) – Atalanta (ITA) (andata 5/3)

Milan (ITA) – Slavia Praga (CEC)

Qarabag (AZE) – Bayer Leverkusen (GER)

Europa League: Roma qualificata ai rigori con il Feyenoord

Allo stadio Olimpico è stata la notte di Roma-Feyenoord, gara valida per il ritorno dei playoff di Europa League. I giallorossi hanno stacchato il pass per agli ottavi di finale: dopo l’1-1 di una settimana fa a Rotterdam è maturato un altro 1-1 nei tempi regolamentari. Il successo è arrivato ai calci di rigore dove Svilar è stato decisivo, rimediando all’errore di Lukaku con due parate, e Zalewski ha trasformato il penalty che ha permesso agli uomini di De Rossi di andare avanti.



Serie A, Torino-Lazio 0-2: per la Champions c’è anche Sarri

Nel recupero della ventunesima giornata di Serie A arrivano tre punti esterni per la Lazio, che si impone per 2-0 in casa del Torino. Nel primo tempo la squadra di Juric crea tanto e sfiora il gol con il palo di Sanabria, ma nella ripresa Sarri la risolve nel giro di sei minuti con le reti dei due centrocampisti Guendouzi (50’) e Cataldi (56’), entrambe su assist di Luis Alberto. Biancocelesti ora a -5 dalla zona Champions League.