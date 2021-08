Allenamento per l'Inter nella partita di esordio della Serie A 2020/21. Davanti al proprio pubblico i nerazzurri hanno superato in scioltezza il Genoa con un netto 4 - 0. Una non partita, a dire il vero, visto che il Genoa ha pensato solo a difendersi, e male, all'interno della propria metà campo, sperando di far male all'avversario nel caso - fosse capitata - qualche azione di rimessa. Così, per la squadra di Inzaghi, il primo appuntamento della stagione si è rivelato una sorta di allenamento per provare schemi e intesa. Impossibile dare un giudizio sui nerazzurri in assenza di un avversario vero!

In contemporanea a San Siro, si è disputata Verona-Sassuolo. Parte bene l'avventura di Dionisi sulla panchina del Sassuolo, mentre Di Francesco, anche alla guida degli scaligeri, continua a perdere: 2-3 il risultato finale contro la sua ex squadra. Alibi a suo favore l'espulsione di Veloso per doppia ammonizione alla fine dei primi 45 minuti, che ha portato il Verona a giocare in 10 per tutta la seconda parte di gara.

Nei due incontri serali, vittorie esterne per Lazio e Atalanta. La Lazio dell'ex Sarri ha vinto 3-1 sul campo dell'Empoli, che per lunghi tratti ha dominato la partita ed è pure passato in vantaggio, seppure per pochissimi minuti. Un rigore per un'ingenuità del portiere toscano e una buona dose di sfortuna che ha negato il secondo gol all'Empoli hanno impedito che la gara finisse in un più corretto pareggio.

Stessa considerazione vale per la gara all'Olimpico tra Torino e Atalanta, dove i granata hanno sicuramente giocato molto meglio rispetto ai bergamaschi che sono comunque scesi in campo con una formazione alquanto rimaneggiata, causa numerose assenze. Muriel indirizza il risultato della gara già al 6' e Belotti, seppure a seguito di una deviazione decisiva, riesce ad ottenere il meritato pareggio al 79'. Ma nei minuti di recupero, poco prima del fischio finale, il quasi debuttante Piccoli, lasciato completamente solo davanti alla porta di Milinkovic-Savic, riceve un pallone da Pasalic e lo insacca con facilità, facendo guadagnare 3 punti alla squadra di Gasperini.

Nessuna novità neanche in questo inizio di stagione rispetto al passato sul fronte arbitri, nonostante la rinnovata gestione Rocchi. Skriniar, per segnare il primo gol, colpisce con una gomitata in faccia il povero Biraschi. L'arbitro Marini non vede e Valeri al Var fa finta di non vedere un fallo che, come minimo (!) avrebbe meritato il giallo. Ma ormai è inutile continuare a stupirsi.

Lo stesso vale per Dazn che ha combinato il solito disastro con Inter Genoa che per i primi minuti ha subito più di una interruzione, tanto che era più facile vedere l'immagine di Calhanoglu che faceva da copertina alla partita che la partita stessa. Ad un certo punto, dopo l'ennesima interruzione, lo streaming è ripreso con l'intervista a Marotta! Anche su questo fronte, niente di nuovo rispetto al passato.