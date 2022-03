22 ALUNNI TRA PRIMARIA E MEDIA AMMESSI ALLA FASE FINALE REGIONALE DEI GIOCHI DELL’ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA.

La matematica è una delle materie più importanti nella formazione di ogni cittadino. Le competenze matematiche sono indispensabili per una crescita socio – culturale della persona e l’applicazione della matematica è substrato fertile non solo per la tecnologia e l’economia ma per l’arte, e la letteratura. La matematica è costruzione di bellezza e quando i ragazzi con la loro passione e la loro emozione creativa emergono in questa disciplina e allora si accende per tutta la società la speranza.

L’istituto Comprensivo “S.G. Bosco” di Campobello di Licata da molti anni partecipa ai Giochi Matematici del Mediterraneo indetti dall’AIPM, l’ins. Rita Bove rappresenta un punto di riferimento per tutta la scuola con la sua grande esperienza “Da diversi anni facciamo partecipare i nostri alunni ai giochi matematici e ogni anno abbiamo la soddisfazione di una risposta entusiasta che ci gratifica molto”. Referente per la Scuola Secondaria di I grado è il prof. Francesco Alabiso che, felice dei risultati fino ad ora raggiunti, afferma: “La partecipazione ai giochi matematici è per i ragazzi una opportunità di crescita e una palestra per le prove Invalsi”. I giochi matematici, infatti, fanno leva sulla logica e sul pensiero matematico che è alla base delle prove Invalsi.

In questa settimana si svolgeranno le prove regionali che selezioneranno i finalisti nazionali. “Una scuola è viva quando i ragazzi riescono ad integrarsi con il progetto didattico proposto, rispondendo così come i nostri ragazzi fanno giorno dopo giorno” afferma la Dirigente Alessia Guccione che assieme ai collaboratori, ins. Enza Lombardo e prof. Calogero La Vecchia, attende queste “eccellenze matematiche” per dare loro il meritato attestato e il giusto plauso.

Questi i nomi dei 22 finalisti. Per la scuola primaria: Clara Incorvaia della 3A e Andrea Intorre, Vincenzo Giuseppe Smiraglia, Martina Terranova della 3C. Davide Calandra e Noemi Paternò della 4A e Salvatore Muratore della 4B. Anthony Brunetto della 5B e Angelo Guarnotta, Calogero Karol Mulè, Denis Pio Sanfilippo della 5F.

Per la scuola secondaria di I grado i finalisti sono i seguenti. Iside Pia Castellana della 1B, Pietro Frangiamone, Calogero Federico Karol Pirrera della 1C. Lorenzo Calogero Falsone e Osvaldo Puntarello della 2B e Ana Maria Lacatusu e Antonio Maria Tornambè della 2C. Sara Ilardo, Simona La Verde e Sofia Karol Miceli della 3B, Noemi Monachello della 3D.