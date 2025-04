Questo è quanto ha dichiarato martedì Stéphane Dujarric nella Conferenza stampa quotidiana dell'ufficio del portavoce del Segretario generale delle Nazioni Uniti sulla situazione a Gaza:

"Passando a Gaza, i nostri colleghi dell'Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) ci dicono che le ostilità intensificate, tra cui attacchi aerei e bombardamenti, continuano in tutta la Striscia, con un numero maggiore di civili uccisi e feriti e infrastrutture critiche danneggiate. L'OCHA avverte che gli ordini di sfollamento israeliani continuano a costringere i civili a fuggire attraverso la Striscia e a limitare lo spazio disponibile per le famiglie in cui rifugiarsi. La sola direttiva di ieri copriva quasi l'intero governatorato di Rafah, dove si stima che vivano circa 150.000 persone. L'OCHA avverte che questi ordini di sfollamento lasciano i civili esposti alle ostilità e li privano dell'accesso a servizi essenziali che sono essenziali per la loro sopravvivenza.Nel frattempo, continua la sospensione dell'ingresso degli aiuti a Gaza, con un impatto devastante sulle persone bisognose. Oggi, i 25 panifici supportati dal World Food Programme durante la durata del cessate il fuoco sono tutti chiusi, e questo a causa della mancanza di farina e dell'indisponibilità di gas per cucinare. Il WFP continua a dare priorità alle distribuzioni di cibo con le scorte rimanenti, ma la situazione rimane molto critica da quando è stato impedito l'ingresso degli aiuti dai valichi di frontiera verso Gaza ormai un mese fa.Sempre [domenica], l'OCHA ha riferito che un'operazione di salvataggio complessa, durata una settimana, si era conclusa con il recupero di 15 corpi di squadre di soccorso e di emergenza della Mezzaluna Rossa Palestinese e dell'ONU, e che ciò aveva avuto luogo a Tal Al Sultan a Rafah. Ricorderete che un'operazione di terra israeliana era iniziata a Rafah il 23 marzo e che da allora erano in corso gli sforzi per raggiungere ed estrarre le vittime. Le informazioni disponibili indicano che la prima squadra è stata uccisa dalle forze israeliane il 23 marzo e che altre squadre di soccorso e di emergenza sono state colpite una dopo l'altra nel corso di diverse ore mentre cercavano di raggiungere o cercare di raggiungere i loro colleghi dispersi. Sono stati sepolti sotto la sabbia, insieme ai loro veicoli di emergenza distrutti: ambulanze chiaramente contrassegnate, un camion dei pompieri e un veicolo dell'ONU.In una dichiarazione rilasciata sui social media, il nostro Sottosegretario generale per gli affari umanitari, Tom Fletcher, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie dei colleghi, affermando che i loro cari erano stati uccisi dalle forze israeliane mentre cercavano di salvare vite. Ha sottolineato che esigiamo risposte e giustizia. Da ottobre 2023, l'OCHA ci informa che almeno 408 operatori umanitari sono stati uccisi a Gaza".

In base a quanto riportano i media arabi, questo mercoledì in mattinata Israele ha preso di mira una clinica dell'UNRWA nel campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza. Almeno 19 persone sono state uccise nell'attacco e molte altre sono rimaste ferite. Tra i morti ci sono anche 9 bambini, afferma il direttore del Ministero della Salute di Gaza. Complessivamente, il numero di morti delle ultime ore, è adesso di 42.

Tutto questo mentre il criminale di guerra Benhjamin Netanyahu si recherà in Ungheria dal russofilo fascista Viktor Orban, l'amico fraterno di Salvini e Meloni, che, invece di arrestarlo in base al mandato di cattura emesso dalla CPI di cui l'Ungheria è membro, lo saluterà stringendogli la mano, facendo carta straccia del diritto internazionale o quel che ne era rimasto.