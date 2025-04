Parlando ai giornalisti presso la sede delle Nazioni Unite, António Guterres ha anche ribadito il suo appello per un rinnovato cessate il fuoco tra Israele e Hamas e per il rilascio di tutti gli ostaggi ancora trattenuti nell'enclave devastata. Dal 2 marzo, in seguito al blocco israeliano, a Gaza non sono entrati né cibo, né carburante, né medicinali, né beni commerciali, e le scorte si stanno accumulando ai valichi di frontiera.

Nel frattempo, il cessate il fuoco annunciato a gennaio, dopo 15 mesi di guerra, è stato interrotto a causa di attacchi aerei, riprese delle operazioni di terra e lanci di razzi verso Israele da parte di militanti palestinesi.



Questa la dichiarazione di Guterres:

È trascorso più di un mese senza che una goccia di aiuti arrivasse a Gaza. Niente cibo. Niente carburante. Niente medicine. Niente forniture commerciali. Con il prosciugarsi degli aiuti, si sono riaperte le porte dell'orrore.

Gaza è un campo di sterminio e i civili sono in un circolo vizioso di morte.

Alcune verità sono emerse chiaramente dopo gli atroci attacchi terroristici del 7 ottobre perpetrati da Hamas. Soprattutto, sappiamo che i cessate il fuoco funzionano.

Il cessate il fuoco ha consentito il rilascio degli ostaggi. Il cessate il fuoco ha garantito la distribuzione di aiuti salvavita. Il cessate il fuoco ha dimostrato che la comunità umanitaria è in grado di dare risultati.

Per settimane le armi hanno taciuto, gli ostacoli sono stati rimossi, i saccheggi sono cessati e siamo stati in grado di consegnare rifornimenti salvavita praticamente in ogni parte della Striscia di Gaza.

Tutto ciò si è concluso con la rottura del cessate il fuoco. La speranza è venuta meno per le famiglie palestinesi a Gaza e per le famiglie degli ostaggi in Israele, e me ne sono ricordato ieri quando ho incontrato di nuovo le famiglie degli ostaggi.

Ecco perché ho sempre lottato per il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, per un cessate il fuoco permanente e per il pieno accesso umanitario. In momenti come questo, dobbiamo essere estremamente chiari... chiari sulla situazione.

Con i valichi di frontiera per Gaza chiusi e gli aiuti bloccati, la sicurezza è allo sbando e la nostra capacità di consegnare gli aiuti è stata strangolata.

E come hanno affermato ieri i responsabili delle organizzazioni umanitarie delle Nazioni Unite in una dichiarazione congiunta: "le affermazioni secondo cui ora c’è abbastanza cibo per sfamare tutti i palestinesi a Gaza sono ben lontane dalla realtà sul campo, e le materie prime stanno scarseggiando".

Dobbiamo essere chiari anche sugli obblighi.

In quanto potenza occupante, Israele ha obblighi inequivocabili ai sensi del diritto internazionale, tra cui il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani.

L’articolo 55, paragrafo 1, della Quarta Convenzione di Ginevra stabilisce che “la Potenza occupante ha il dovere di assicurare l’approvvigionamento alimentare e medico della popolazione”.

L’articolo 56, paragrafo 1, della Quarta Convenzione di Ginevra stabilisce che “la Potenza occupante ha il dovere di assicurare e mantenere…gli stabilimenti e i servizi medici ed ospedalieri, la sanità pubblica e l’igiene nel territorio occupato”. Stabilisce inoltre che il personale medico di tutte le categorie sarà autorizzato a svolgere le proprie mansioni.

E l'articolo 59, paragrafo 1, della Quarta Convenzione di Ginevra stabilisce che "se la popolazione di un territorio occupato, o una sua parte, non è adeguatamente rifornita, la Potenza occupante accetterà programmi di soccorso a favore della suddetta popolazione e li faciliterà con tutti i mezzi a sua disposizione".



Niente di tutto ciò sta accadendo oggi. Nessun aiuto umanitario può entrare a Gaza. Nel frattempo, ai punti di attraversamento, cibo, medicine e scorte di riparo si stanno accumulando, e attrezzature vitali sono bloccate.

Il diritto internazionale umanitario comprende anche l'obbligo di rispettare il personale addetto ai soccorsi umanitari.

Voglio dire una parola speciale su quegli eroi umanitari a Gaza. Sono sotto tiro e tuttavia fanno tutto il possibile per seguire la strada che hanno scelto: aiutare le persone.

Le agenzie delle Nazioni Unite e i nostri partner sono pronti e determinati a portare a termine il loro compito. Ma le autorità israeliane hanno recentemente proposto “meccanismi di autorizzazione” per la distribuzione degli aiuti, rischiando di controllare ulteriormente e di limitare in modo spietato gli aiuti fino all’ultima caloria e all’ultimo granello di farina.

Voglio essere chiaro: non parteciperemo ad alcun accordo che non rispetti pienamente i principi umanitari: umanità, imparzialità, indipendenza e neutralità.

Deve essere garantito l'accesso umanitario senza ostacoli. E al personale umanitario deve essere garantita la protezione che gli è riconosciuta dal diritto internazionale. Deve essere rispettata l'inviolabilità dei locali e dei beni delle Nazioni Unite.

Chiedo ancora una volta che venga avviata un'indagine indipendente sull'uccisione di operatori umanitari, tra cui il personale delle Nazioni Unite.

Dobbiamo attenerci ai nostri principi fondamentali. Gli Stati membri delle Nazioni Unite devono aderire ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale. E ci deve essere giustizia e responsabilità quando non lo fanno.

Il mondo potrebbe essere a corto di parole per descrivere la situazione a Gaza, ma non sfuggiremo mai alla verità.

L’attuale percorso è un vicolo cieco, totalmente intollerabile agli occhi del diritto internazionale e della storia.

E il rischio che la Cisgiordania occupata si trasformi in un'altra Gaza rende la situazione ancora peggiore.

È tempo di porre fine alla disumanizzazione, proteggere i civili, liberare gli ostaggi, garantire aiuti salvavita e rinnovare il cessate il fuoco.





Domande e risposte nella successiva conferenza stampa.

Domanda: Grazie per l'opportunità. Segretario generale, sono Serife Cetin dell'Agenzia Anadolu. In realtà ho una domanda sulla conferenza stampa tra il Primo Ministro Netanyahu e il Presidente Trump di ieri. Se ricordi, hanno ribadito ancora una volta la visione del Presidente Trump di trasferire i cittadini di Gaza in paesi che sono disposti ad accoglierli. Quindi vorrei solo sapere se pensi che questo sia uno spostamento forzato e non sia un crimine di guerra? E se posso fare solo un'altra domanda. Il Primo Ministro Netanyahu, in realtà, in un modo piuttosto pietoso, ha detto che la popolazione di Gaza è bloccata a Gaza. E vorrei solo sapere, secondo te, chi sta bloccando la popolazione di Gaza lì dentro? Ad esempio, l'ONU è in grado di, sai, effettuare evacuazioni mediche urgenti, se lo desidera? È una possibilità in questo momento a Gaza? Grazie.

Segretario generale: I palestinesi devono poter vivere in uno stato palestinese, fianco a fianco con uno stato israeliano. Questa è l'unica soluzione che può portare la pace in Medio Oriente. Le evacuazioni mediche sono assolutamente essenziali e si deve fare di tutto per aumentare il numero di evacuazioni mediche.

Domanda: E lo sfollamento forzato?

Segretario generale: Scusi?

Domanda: Spostamento forzato? Voglio dire, mandare la popolazione di Gaza in altri paesi?

Segretario Generale: Come ho detto, i palestinesi hanno il diritto di vivere in Palestina, in uno Stato palestinese, fianco a fianco con uno Stato israeliano. Essere costretti ad andarsene è una violazione del diritto internazionale.





Domanda: Signor Segretario Generale, Gabriel Elizondo di Al Jazeera English. Nel suo intervento di poco fa, ha affermato che il mondo potrebbe essere a corto di parole per descrivere la situazione a Gaza. Tuttavia, gran parte del mondo ha una parola per descrivere ciò che sta accadendo a Gaza, e quella parola è genocidio. Negli ultimi 18 mesi lei è stato coerente nel ritenere che spetti a un tribunale internazionale competente stabilire se a Gaza si stia verificando un genocidio. Tuttavia, la mia domanda, signore, è: si rende conto di come così tante persone in tutto il mondo considerino ciò che sta accadendo a Gaza come un genocidio?

Segretario generale: Credo che la situazione sia sufficientemente orribile da non preoccuparsi della semantica. Esiste una competenza della Corte Internazionale di Giustizia, e la Corte Internazionale di Giustizia è stata interpellata proprio in relazione a ciò. E la Corte Internazionale di Giustizia è un organo delle Nazioni Unite, e rispetto le sue decisioni. Ma, come ho detto, la situazione è assolutamente orribile. Non c'è dubbio.



Domanda: Grazie, signor Segretario Generale. Abdelhamid Siyam del quotidiano arabo Al Quds al-Arabi. Signor Segretario Generale, continua a dire che nulla giustifica il 7 ottobre. Continua a ripetere che nulla giustifica ciò che è accaduto il 7 ottobre. C'è qualcosa che giustifica 56 anni di occupazione? C'è qualcosa che giustifica le attività di insediamento? C'è qualcosa che giustifica la demolizione di migliaia di case palestinesi? C'è qualcosa che giustifica l'invasione di Gerusalemme e il divieto per i palestinesi di recarsi alla Sacra Moschea? Perché continua a ripeterlo, come se la storia fosse iniziata il 7 ottobre? Grazie.

Segretario Generale: Ascolti attentamente quello che dico. Dico sempre, quando dico che nulla giustifica i terribili attacchi terroristici del 7 ottobre da parte di Hamas, ho sempre [detto:] E nulla giustifica la punizione collettiva del popolo palestinese. E tutto ciò che le è stato descritto corrisponde esattamente alla punizione collettiva del popolo palestinese.