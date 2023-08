Archiviato il caso Scamacca, ora l'Inter ha fretta di trovare l’attaccante, in quanto mancano solamente un paio di settimane all'inizio del campionato. Il club quindi vorrebbe velocizzare le trattative per Balogun Folarin, ma in lista ci sono anche Morata e Beto.



LA TRATTATIVA BALOGUN

Dopo un'ottima stagione al Reims, ma di proprietà dell'Arsenal, il club inglese ha aperto proprio alla sua cessione, al costo di 40 milioni euro. L'Inter però vorrebbe trovare un accordo, offrendo 25 milioni + 5 di bonus, quindi ora spetta all'Arsenal se accettare o no questa proposta.



GLI ALTRI NOMI IN LISTA

La prima alternativa dell'Inter è legata al nome di Beto, attaccante dell'Udinese. A differenza di Balogun, che è una seconda punta, Beto è un centravanti vero e proprio e anche dal punto di vista economico, converrebbe prenderlo, perché non verrebbe a costare più di 15 milioni, grazie anche agli ottimi rapporti che l'Inter ha con l'Udinese (affare Samardzic).

Poi c’è Morata, che è il preferito di Inzaghi, ma l'Atletico Madrid è fermo sulle sue decisioni: 21 milioni o niente. Infine, ci sarebbe anche Sanchez, al momento senza squadra (quindi arriverebbe a parametro zero), ma un suo ritorno ci sarebbe solo dopo la cessione di Correa.