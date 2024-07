Italia, Buffon confermato capo delegazione azzurro

Gianluigi Buffon prolunga il suo incarico in azzurro. Il primatista di presenze con la maglia della Nazionale italiana (176), nominato Capodelegazione dal presidente della FIGC Gabriele Gravina lo scorso agosto e con il contratto in scadenza a fine Europeo, ha accettato con entusiasmo la proposta del numero uno federale. Durante un incontro svoltosi oggi nella sede della Federazione a Roma, Gravina gli ha rinnovato la stima e la volontà di valutare insieme un percorso professionale ancora più ampio e trasversale all’interno del Club Italia.

“Gigi è una risorsa straordinaria per la FIGC e per la Nazionale – dichiara Gravina – si è calato nel nuovo ruolo con grande disponibilità e professionalità, lo ringrazio per aver fortemente voluto continuare a dare il suo contributo alla causa azzurra. Coerentemente con quanto annunciato nel giorno della sua presentazione, dopo aver conseguito il diploma da direttore sportivo al corso di Coverciano, è mia intenzione coinvolgerlo anche in un ruolo più operativo all’interno della struttura. La sua conferma era il mio primo obiettivo per il rilancio della Nazionale e rappresenta una bellissima notizia per tutto il calcio italiano”.

“L’azzurro è la mia seconda pelle – afferma Buffon – sono felice di poter continuare il percorso da dirigente iniziato poco meno di un anno fa in Nazionale, ringrazio il presidente Gravina per la stima e, come ho sempre fatto nella mia carriera, darò il massimo per la Nazionale. Negli ultimi mesi, inoltre, ho potuto acquisire conoscenze e professionalità che auspico possano essere utili allo sviluppo del Club Italia e al potenziamento di tutte le squadre azzurre”.





### ### ###



Thuram Jr., No della Juventus alla partecipazione alle Olimpiadi

Contrariamente a quanto si pensava, il neo-acquisto bianconero Khephren Thuram non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi per difendere la maglia della Francia Olimpica.

Lo ha riferito in conferenza stampa il selezionatore Thierry Henry: il motivo dietro al forfait di Thuram è perché il suo prossimo club, la Juventus che lo sta acquistando per 25 milioni di euro bonus compresi dal Nizza, è contrario a lasciarlo partire per l’impegno, considerando che poi tornerebbe solo, nel migliore dei casi, ad inizio agosto.



Zangrillo: “Marotta vorrebbe Gudmundsson regalato”

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato a margine dell’evento “Incontri d’estate” organizzato da Telenord a Genova: “Quando vedi questi giovani ragazzi, e particolarmente i nostri sono meravigliosi che riempiono lo stadio, raccogliamo e diamo ospitalità a ragazzi che altrimenti sarebbero in bar o a studiare. Lo stadio deve essere un luogo sempre più aperto sulle realtà che ci impone la vita sociale. Lo stadio é un enorme teatro e, in una città molto aperta come Genova, dobbiamo riempirlo di cultura e aggregazione oltre le due ore della partita”

“Il calcio, mi ha insegnato Galliani, é crudele. Penso che il Genoa debba ritornare dove manca da tanto tempo. Per farlo ci vuole un consolidamento economico che consenta di poter usufruire di una rosa che ha un valore che tu gestisci, che tu controlli, di cui tu sei padrone. E che quindi ti consenta di dire di no al signor Marotta quando vorrebbe che tu gli regalassi Gudmundsson, e lo dico all’amico Beppe senza nessun tipo di malignità. Lo dico perché so che all’Inter piace Gudmundsson e io ho detto che spero che lui possa sognare e continuare a sognare. Però il Genoa deve essere padrone di se stesso: se vende Martinez è perché pensa di poterselo permettere, perché arriva un altro Martinez o meglio di lui, e se va via Gudmundsson, come è andato via Dragusin abbiamo visto che abbiamo fatto ancora meglio”.



Calafiori-Arsenal, si decide in questa settimana

Riccardo Calafiori si avvicina sempre di più all’Arsenal. Nonostante le varie proposte del Psg, Chelsea e Bayer Leverkusen, la squadra di Arteta ha presentato un progetto e un’offerta più intrigante per il calciatore e per il Bologna. L’obiettivo dei Gunners, al momento in pole sul difensore, sarebbe quello di trovare l’accordo definitivo entro la fine di questa settimana.

Punto di riferimento del Bologna nel corso di questa stagione, con la conquista della qualificazione alla prossima Champions League, Calafiori vanta 37 partite disputate, con 2 gol e 5 assist. Numeri importanti, ancor di più se si pensa al suo ruolo di difensore. Statistiche positive anche all’Europeo svolto da protagonista con l’Italia, nonostante l’eliminazione agli ottavi di finale contro la Svizzera. Su 4 partite, infatti, Calafiori ne ha giocate 3 (una saltata per squalifica) con 1 assist realizzato.



Mercato, il Napoli stringe la presa su Buongiorno

Il Napoli e Alessandro Buongiorno sono più vicini. Anzi, non sono mai stati così vicini come dopo l’incontro che si è tenuto in serata in un ristorante di Milano, tra il ds del Napoli, Giovanni Manna, e l’agente del difensore del Torino, Giuseppe Riso. Un altro segnale che il club del presidente De Laurentiis e del nuovo allenatore Antonio Conte puntano forte su Buongiorno. Ora mai così vicino al trasferimento al Napoli.

In giornata ci sono stati anche dei contatti tra i due club, con l’offerta del Napoli al Torino che è intorno ai 35 milioni. Si va avanti anche con la definizione del contratto del calciatore anche se servirà ancora un po’ di pazienza per la conclusione definitiva dell’affare. Il Napoli, sempre oggi, è andato avanti anche sul fronte Leonardo Spinazzola: il club azzurro ha incontrato l’agente dell’ex romanista, l’affare non è ancora concluso ma le parti sono vicine.