Il Presidente della Roma James Pallotta era stato a un passo dal vendere la squadra, ma poi ci ha ripensato ed ora punta su una agguerrita campagna di calciomercato.

Ma l'attuale ds Petrachi non sembra che in futuro potrà far più parte del progetto.

Il sostituto di Monchi non avrebbe fatto un mercato all'altezza dele aspettative della proprietà che, inoltre, sarebbe rimasta più che infastidita dalla sua "completa" irreperibilità durante il periodo di confinamento, tanto da risultare irraggiungibile anche telefonicamente.