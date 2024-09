Il Grand Tour delle Marche arriva a Potenza Picena, incantevole balcone naturale affacciato sul mare Adriatico, per celebrare la sessantaduesima edizione del Grappolo d’Oro. Questa tradizionale festa, che si svolgerà dal 20 al 29 settembre, rende omaggio alla cultura contadina e alle antiche usanze della raccolta dell’uva e della vendemmia.

Il centro storico di Potenza Picena si trasformerà in un vivace teatro a cielo aperto, adornato con drappi, festoni e addobbi. I visitatori potranno immergersi in dieci giorni di festa, tra locande, artisti di strada, buon cibo, ottimo vino, musica dal vivo, bancarelle e spettacoli. Un programma ricchissimo di eventi che promette tanto divertimento per tutti.

L’evento di apertura è previsto per le 18:00 di Venerdì 20 settembre, con un vernissage dedicato all’Arte della biodiversità, condotto dal noto presentatore televisivo RAI Beppe Convertini. Questo appuntamento introdurrà i partecipanti alle molteplici sfaccettature che caratterizzano le Marche, l’unica regione d’Italia con il nome al plurale.

Il Grappolo d’Oro è organizzato dalla Pro Loco di Potenza Picena, con il supporto dell’Amministrazione Comunale, della Camera di Commercio delle Marche e della Regione Marche.