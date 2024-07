STEAMPUNK FANTASY IN ITALIANO: UNA STORIA FANTASY FUORI DAGLI SCHEMI, STORIE DI UN MONDO MECCANICO DI DANIELE TORRETTA.

In un affascinante mondo steampunk dell'Ottocento, dominato dall'energia del vapore, tra gigantesche navi volanti e città spettacolari piene di comignoli, le cose non sono come sembrano. Dietro l'apparente splendore e progresso, si cela una realtà molto più oscura. Emerik, un giovane aspirante ingegnere, sta viaggiando verso la lontana città orientale di Bridee per unirsi alla Gilda Meccanica. È solo il primo di un gruppo variegato di personaggi, tra cui Baldasor, un politico corrotto in fuga, e Athyna, una ladra che si ritrova per caso coinvolta in un complotto. Seguendo i loro desideri e ambizioni, tutti si troveranno a uscire dalla routine per affrontare un mondo sempre più pericoloso e ostile. Tra obiettivi contrastanti, antichi imperi, pirati scanzonati, possenti esoscheletri, corruzione, inganni, storie d'amore fantastiche e vendette, ognuno dovrà scegliere da che parte stare nel grande scontro che potrebbe cambiare tutto.

Se sei appassionato di racconti fantasy e racconti steampunk, non puoi perderti questo libro! È uno dei migliori libri fantasy italiani da leggere, disponibile anche come kindle romance fantasy. E se ti piacciono le storie d'amore fantastiche, il fantasy con storie d'amore, o cerchi kindle fantasy romance, questo è il libro che fa per te!