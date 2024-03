Il brano dell’artista sugli stores digitali e dal 13 marzo nelle radio.

“Canta Tu” è il nuovo singolo della cantautrice Mommo, sui principali stores digitali e dal 13 marzo nelle radio in promozione nazionale. Prodotto da Studio I Music Room, è un brano in cui l’artista racconta le sensazioni che si vivono all’inizio di una storia d’amore con una parentesi, nel ritornello, che rimanda al famoso gioco del “canta tu”. L’artista si sofferma su questo perché per gran parte della sua infanzia è stato il suo compagno di giochi dove, insieme alla sua famiglia, si riuniva per cantare e molto spesso duettare con i suoi genitori. La maggior parte delle canzoni parlavano d’amore, ed è proprio per questo che nel ritornello l’artista canta “ci passavo serate a parlare d’amore senza neanche sapere che fosse” che fa intendere l’ingenuità di quando si è bambini e non si comprende ancora bene ciò che si canta, ma tutte quelle belle parole d’amore si realizzano successivamente. È una canzone ricca di colori, emozioni e ricordi di un’infanzia spensierata.





Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/album/2S8PVtwXGtuD8mYp8bW0Nr?si=TDwj_c_KQteSpah2hxDfzw



Storia dell’artista

Agnese Mommo, in arte MOMMO, nasce a Velletri in provincia di Roma, il 27 novembre del 1999. La sua passione per la musica viene fuori all'età di soli sette anni, quando iniziò a frequentare un corso di chitarra dopo il catechismo. Quella del canto, fu una scoperta successiva, quando il maestro di musica delle elementari l'ascoltò per sbaglio e le chiese di cantare per le recite scolastiche.

Negli anni queste passioni diventano priorità, tanto da iniziare a lavorare, subito dopo il liceo, per poter autofinanziarsi gli studi presso il "Saint Louis College of Music" di Roma. Questa formazione la aiuta a prendere consapevolezza e la fa crescere artisticamente.

Ispirata da cantautori classici e moderni, tra i quali spicca Cesare Cremonini, inizia a scrivere i propri brani e dopo un periodo da bassista e frontgirl di un trio, inizia la sua carriera da solista nel 2021. Solo lei e la sua inseparabile chitarra, compagna d'avventura e confidente, fonte d'ispirazione di tutti i suoi brani. Proprio nel 2021 pubblica i suoi primi due singoli “Solo raccontare” e “Scegli tu” e nel 2023, partecipando alla seconda edizione del contest canoro “I Visionatici” arriva in finale e sale sul palco del Largo Venue, aggiudicandosi il premio come “Miglior testo” e la produzione del brano presso Studio I Music Room.

Tra live e sessioni in studio è partito un bellissimo progetto artistico, con la pubblicazione del primo singolo “I tuoi occhi color miele di castagno” che ha riscosso plausi da pubblico e critica. Continua la scrittura di nuove canzoni e la volontà di fare conoscere il proprio mondo attraverso i propri brani, mondo in cui spera, potersi riconoscere. Tutto questo è MOMMO.





Credits

Produzione: Studio I Music Room

Arrangiamento - Mix&Mastering: Matteo Carlini

Pianoforte: Jacopo Carlini

Chitarre: Marco Cataldi

Basso: Matteo Carlini

Studio I Music Room Publishing





Instagram: https://www.instagram.com/mommodicognome/

Facebook: https://www.facebook.com/agnese.mommo?locale=it_IT

TikTok: https://www.tiktok.com/@mommodicognome