Ben 5 i podi conquistati oggi che hanno arricchito il medagliere azzurro ai Giochi di Tokyo.

È bronzo per Gregorio Paltrinieri che, dopo l'argento in vasca negli 800 sl, nelle acque dell'Odaiba Marine Park ha ottenuto la terza piazza nella 10 km, staccato di circa 30 secondi dal tedesco Florian Wellbrock, vincitore della medaglia d’oro in 1:48:33.7, e di 25 dall’ungherese Kristof Rasovszky, argento. Le due medaglie conquistate in questa olimpiade da Paltrinieri, che a Tokyo non era al meglio della condizione, si aggiungono all'oro nei 1500 sl conquistato a Rio 2016.

Altro argento dalla canoa, grazie a Manfredi Rizza, che al Sea Forest Waterway ha conquistato un argento nel K1 200, arrivando secondo alle spalle dell’ungherese Sandor Totka, giungendo però davanti al britannico Liam Heath . Con Rizza la canoa sprint italiana torna sul podio olimpico dopo Pechino 2008.

Dalla 20 Km di marcia arriva invece un oro con Massimo Stano che sul circuito di Sapporo ha impiegato1h21:05 per completare la gara, staccando i giapponesi Koki Ikeda di 9" e Toshikazu Yamanishi di 23".

Dal ciclismo arriva l'argento per Elia Viviani nell’Omnium, dopo aver chiuso chiuso la gara all’Izu Velodrome con 124 punti, dietro al britannico Matthew Walls, oro con 153 e al neozelandese Stewart Campbell, bronzo con 129.

Viviana Bottaro, infine, al Nippon Budokan di Tokyo ha conquistato la medaglia di bronzo nel karate. L'azzurra, seconda nel girone preliminare, ha superato la statunitense Sakura Kokumai con 26,48 contro il 25,40 dell’avversaria conquistando un meritato terzo posto.





Da ricordare anche che la staffetta 4x100 maschile ha conquistato la finale con Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu conquistando il quarto tempo con 37"95, nuovo primato italiano.



Questo il nuovo medagliere azzurro:

ARGENTO Luigi Samele - Scherma - Sciabola individuale ORO Vito Dell'Aquila - Takewondo - 58 kg BRONZO Elisa Longo Borghini - Ciclismo - Strada individuale in linea BRONZO Odette Giuffrida - Judo - 52 kg BRONZO Mirko Zanni - Pesi - 67 kg BRONZO Nicolò Martinenghi - Nuoto - 100 rana ARGENTO Thomas Ceccon, Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri - Nuoto - 4x100 sl ARGENTO Diana Bacosi - Tiro a Volo – Skeet ARGENTO Daniele Garozzo - Scherma - Fioretto individuale BRONZO Maria Centracchio – Judo – 63 kg BRONZO Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio – Scherma – Spada a squadre ARGENTO Giorgia Bordignon - Pesi - 64 kg BRONZO Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino – Canottaggio – 4 senza BRONZO Federico Burdisso – Nuoto – 200 farfalla ARGENTO Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano, Luigi Samele – Scherma – Sciabola a squadre BRONZO Stefano Oppo, Pietro Ruta - Canottaggio - Doppio PL ORO Valentina Rodini, Federica Cesarini - Canottaggio - Doppio PL ARGENTO Gregorio Paltrinieri - Nuoto - 800 sl BRONZO Martina Batina, Erica Cipressa, Arianna Errigo, Alice Volpi - Scherma - Fioretto a squadre BRONZO Lucilla Boari - Tiro con l'arco - Individuale femminile BRONZO Simona Quadarella - Nuoto - 800 sl BRONZO Irma Testa - Pugilato - 57 kg ARGENTO Mauro Nespoli - Tiro con l'arco - Individuale maschile BRONZO Antonino Pizzolato - Pesi - 81 kg BRONZO Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso, Alessandro Miressi - Nuoto - 4x100 misti ORO Gianmarco Tamberi - Atletica leggera - Salto in alto maschile ORO Lamon Marcell Jacobs - Atletica leggera - 100 metri maschile ARGENTO Vanessa Ferrari - Ginnastica artistica - Corpo libero ORO Ruggero Tita, Caterina Marianna Banti - Vela - Nacra 17 ORO Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna - Ciclismo - Inseguimento a squadre su pista BRONZO Gregorio Paltrinieri – Nuoto – 10 Km ARGENTO Manfredi Rizza – Canoa – K1 200 ORO Massimo Stano – Atletica leggera – Marcia 20 Km ARGENTO Elia Viviani – Ciclismo – Omnium BRONZO Viviana Bottaro - Karate - Kata





Crediti immagine: twitter.com/ItaliaTeam_it/status/1423216147642544129