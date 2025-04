“Il mio sole” è il nuovo brano di Bobby Solo, in duetto con il cantautore Francesco Serra, canzone prodotta da Luca Venturi per On The Set ed arrangiata da Simone Summa (distribuzione ADA Music Italy).

Il testo (di Francesco Serra) è di grande attualità e tra i suoi contenuti parla anche di dignità: “Di chi si arrangia e non arriva a fine mese, c'è chi ha spento la dignità” ed allo stesso tempo lancia un segnale di ottimismo nella difficile realtà che viviamo oggi: “Cambieranno i giorni, forse cambierà anche il modo di vivere…”.

Un segno positivo si riconosce nella struttura musicale fresca ed immediata -spiegano gli artisti- dove l’intensa strofa apre al vivace e solare ritornello, con un po' di leggerezza che rappresenta bene la voglia di ritrovare serenità. Questo brano è stato ispirato dalla frase “Il mio sole”, che si può attribuire a chi ci dà la forza per continuare ad andare avanti. Può riferirsi oltre che a una persona che ami, anche alla passione per un cane o per un gatto a cui siamo affezionati o ad un sentimento profondo per un amico o amica, capaci di darci questa forza e serenità.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=C-nSqe8moME

Girato a Roma, il videoclip rievoca atmosfere cinematografiche. Si tratta quasi di un vero e proprio cortometraggio che racconta l'amicizia, dove le due protagoniste vivono la loro giornata all'insegna della spensieratezza e della voglia di divertirsi: ballano in casa, camminano tra i bellissimi scorci di Trastevere, raggiungono l'atmosfera inebriante e malinconica del tramonto sul mare a Fregene. Brave, spontanee e irresistibili, le attrici sono Irene Maiorino e Laura Garofoli, la prima ha interpretato anche la protagonista Lila nel successo televisivo “L' AMICA GENIALE 4”, serie a cura di Saverio Costanzo, trasmessa in prima visione su Rai Uno, la seconda è un’attrice molto impegnata in teatro e fiction Tv.

Francesco: Sono emozionato, contento ed onorato che un grande artista come Bobby Solo, Icona della musica italiana e bellissima persona, abbia accettato di duettare con me in questo brano e per tutte le belle parole che mi ha detto. Con la sua inconfondibile voce ed interpretazione, ha reso unico questo pezzo. Estendo questo ringraziamento anche al mio produttore Luca Venturi, grazie al quale tutto questo è diventato concreto.

Biografia

Francesco Serra cantautore webstar, nasce ad Agropoli (SA). Inizia come batterista (allievo scelto di Lele Melotti), ruolo che lo porta a calcare i palchi di Castrocaro, Sanremo Rock, Area Sanremo, il M.E.I. di Faenza ed a collaborare con artisti di X Factor ed alcuni cantanti affermati, sia in studio di registrazione sia neilive. Si dedica poi alla composizione, iniziando a scrivere i suoi primi brani inediti, in collaborazione con l'autore di “Eva” (Mina e Celentano), Andrea Gallo. Il suo particolare timbro graffiante attira l’attenzione del produttore discografico Luca Venturi, con il quale inizia ufficialmente la propria carriera discografica di cantautore versatile, non ponendosi steccati nel comporre e nel cantare. Le tematiche affrontate nelle canzoni, che sono a volte spensierate a volte profonde e spaziano dall'amore a temi sociali, sono caratterizzate da un sound pop/rock moderno ed internazionale, nato dalle sue esperienze all’estero. I videoclip vantano milioni di visualizzazioni. Apprezzato dal popolo dei social e dai media, viene candidato dal web come "eccellenza italiana della musica all'estero". Il cantautore con il suo primo singolo “Sei quella giusta”, viene inserito insieme ad altri artisti tra i quali, Luca Barbarossa, Tiromancino, Mario Venuti, Tazenda, Cristina Donà, Levante, etc, nella compilation di San Valentino 2016, pubblicata da Believe. Il 5 Gennaio 2017 vince come Campione del web, il "Premio Paolo Serra" per la categoria Spettacolo. Nella stessa manifestazione si aggiudica il Premio per la categoria Cultura, che viene consegnato al famoso critico d'arte Vittorio Sgarbi. Oltre ad articoli sul Web, gli danno spazio anche Tv, Radio e Giornali. Nel 2021 Francesco duetta con Viola Valentino in “Questo pensiero d'amore”, ottenendo importanti consensi ed oltre 500.000 views sul video omonimo.

Link:

Francesco Serra

www.facebook.com/FrancescoSerraOfficialPage/

vm.tiktok.com/ZNdLefAy6/

Bobby Solo

www.instagram.com/bobbysoloreal/