Il 9 settembre 2024 a Roma si è spento a 94 anni Giacomo Dell’Orso, noto anche con lo pseudonimo di Oscar Lyndok, compositore, arrangiatore e polistrumentista italiano. Marito della celebre cantante Edda Sabatini, Giacomo era una figura poliedrica nel panorama musicale, conosciuto per la sua versatilità e abilità nel suonare il pianoforte e l'organo.

Nato ad Ofena il 2 Dicembre 1930, la sua carriera ha abbracciato diversi generi, tra cui il jazz, il funk, la musica per colonne sonore e la musica per sonorizzazioni. Nel corso della sua lunga carriera, ha pubblicato ben 37 album, di cui 20 di studio dal 1971 al 1984, 1 singolo nel 1972 e 17 colonne sonore dal 1976 al 1996, collaborando con alcuni dei più grandi registi e artisti del cinema e della musica come Enrico Oldoini.

Il suo contributo ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana, ricordato per la sua capacità di unire stili diversi con una visione artistica unica.

Dal 1996 non ha pubblicato o fatto più niente.