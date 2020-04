Anche il Teatro alla Scala, chiuso come gli altri grandi teatri in tutto il mondo a causa dell'emergenza sanitaria per contrastare la pandemia da coronavirus, ha deciso di mettere a disposizione alcuni dei suoi spettacoli in collaborazione con la Rai.

Dal 23 marzo, su RaiPlay (www.raiplay.it) è disponibile ogni giorno un nuovo spettacolo: 30 produzioni tra cui 4 balletti, tutte registrate tra il 2008 e il 2019 e in gran parte inedite per il web.

Ogni spettacolo resterà visibile per un mese a partire dalla data di pubblicazione. Col passare dei giorni si formerà in tal modo un prezioso archivio online del Teatro, consentendo così al pubblico di scegliere tra diverse opportunità.



Inoltre, dal 6 aprile fino alle successive quattro settimane, Rai 5 trasmetterà un'opera al giorno dal lunedì al venerdì alle ore 10; ogni mercoledì si aggiungerà una seconda opera alle 21:15, per un totale di 6 titoli alla settimana... oltre alle produzioni scaligere già previste nel palinsesto.



Alla pagina seguente

www.teatroallascala.org/it/calendario-trasmissioni-rai.html

è disponibile il calendario giorno per giorno, fino all'8 maggio, senza dimenticare che gli ultimi titoli su RaiPlay resteranno online fino al 20 maggio.