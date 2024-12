In replica all’articolo MEDICI DEL MONDO, in Italia l’accesso all’aborto si conferma una corsa ad ostacoli

L'associazione Medici del Mondo denunciano la trasformazione dell'Italia in "un laboratorio distopico di pratiche antiabortiste".

Siamo molto colpiti, ma affezionati come siamo alla verità, ci siamo anche fatti alcune domande e le risposte che abbiamo trovato ci restituiscono un quadro in cui di distopico ci sono solo certe le affermazioni.



L'Italia non è un Paese del cosiddetto Terzo Mondo

Tanto per cominciare desta enorme sorpresa che una associazione umanitaria internazionale presti tanta attenzione all'Italia, che almeno per ora non è proprio un paese del cosiddetto terzo mondo, quindi ci viene il sospetto che ci sia molta ideologia dietro questo interesse ma, soprattutto, ci siano i soldi di chi finanzia questa associazione.

Infatti come si fa altrimenti a non vedere l'elefante nella stanza? L'elefante è la denatalità, l'abisso di spopolamento in cui sta precipitando l'Italia al quale anche l'aborto volontario e la cultura anti-vita che propugna hanno molto contribuito. Nelle Marche, tanto per fare un esempio, negli ultimi 10 anni (dieci non cento) siamo passati da 12 mila nuovi nati all'anno agli attuali 8 mila.

E il problema sarebbe una donna che, per risolvere un problema da lei stessa creato, invece di prendersi le sue responsabilità insieme col padre del nascituro, volendo letteralmente gettare il bambino con l'acqua sporca, deve fare qualche kilometro in più per andare in ospedale?



La difficoltà della distanza per abortire: e quella per gli esami clinici?

Ma avete mai chiesto alle persone realmente malate quanti kilometri devono fare per avere ad esempio una risonanza magnetica?

Abbiamo citato il nascituro, proprio perché altro elemento distopico è il voler ossessivamente e scioccamente negare umanità al figlio concepito. Ma una ricerca di 3 secondi su Google per vedere com'è fatto un bambino a 12 settimane di gravidanza l'hanno mai fatta questi medici del mondo? Nell'articolo si dice “perché non ha vita autonoma”, senza rendersi conto che anche un neonato, se non viene allattato e custodito dalla madre, non ha possibilità di vita autonoma (la terrificante vicenda di Chiara Petrolini non ci ha insegnato nulla?).

Altra distopia, l'aborto come pratica medica sicura: l'unica sicurezza è che dei due soggetti coinvolti, madre e figlio, uno muore di sicuro.

L'altro, la madre, di converso non ha certo salva la vita.

Infatti i numeri dell' Istat ormai certificano che l'introduzione della legge 194 non ha diminuito di una virgola la mortalità femminile in Italia.

(Cfr. Rapporto OPA 2024)

Potremmo eventualmente discutere sul resto del mondo e in particolare del cosiddetto terzo mondo, ma qui parliamo dell'Italia.

Potremmo continuare ad argomentare per centinaia di righe ma ci preme ribadire queste tre verità che sono sotto gli occhi di tutti, almeno di tutti quelli medici compresi, che gli occhi vogliano tenerli aperti:

1. Il problema gravissimo dell'Italia è la caduta a picco della natalità a cui l'aborto contribuisce;

2. L'aborto volontario uccide il figlio in gestazione violando i fondamentali principi di giustizia e umanità;

3. La legge italiana prevede che si possa abortire solo in caso di serio pericolo per la salute della donna (la legge nega espressamente l'autodeterminazione in questo campo), ma la realtà è che chiunque può e ha potuto sempre abortire per qualunque motivo e questo ha creato la situazione distopica, questa veramente lo è, in cui ci troviamo a vivere e a ragionare.



Dott. Roberto Festa

Medico di Base. Loreto

Per Comitato “ Pro-life insieme “