Nato nel 1954 ad Alba, in Piemonte, Oscar Farinetti è un noto imprenditore italiano. Nel 2004 ha fondato Eataly, concept innovativo che integra la vendita di prodotti alimentari di alta qualità con ristoranti e spazi formativi.



WikiCeo ripercorre i successi di Oscar Farinetti

Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico “Govone” di Alba, Oscar Farinetti si iscrive nel 1972 alla facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Torino. Dopo quattro anni abbandona gli studi per occuparsi dell’azienda di famiglia. Nel 1976 fa ingresso infatti nell’attività commerciale del padre Paolo, un grande magazzino che inizialmente vendeva abbigliamento e biancheria, oltre che elettrodomestici tramite catalogo: si tratta del marchio UniEuro, così chiamato per omaggiare gli ideali europeisti del fondatore. Nel 1978 Oscar Farinetti diviene membro del CdA, per poi essere nominato Amministratore Delegato e infine Presidente, ricoprendo tale incarico fino al 2003. In precedenza, nel 1986, erano nati i primi quattro punti vendita dedicati esclusivamente al settore casalinghi ed elettrodomestici: in tal senso, il contributo dell’imprenditore è fondamentale per la trasformazione dell’azienda in una catena attiva su scala nazionale. Nel 1995 acquisisce il marchio Trony, in seguito venduto al gruppo d’acquisto G.R.E. È del 2003, invece, la vendita di UniEuro al gruppo britannico Dixons Retail per un ammontare di oltre 500 milioni di euro.



Oscar Farinetti: l’esperienza con Eataly e i premi ricevuti

In seguito alla vendita di Unieuro, nel 2004 Oscar Farinetti fonda Eataly, progetto che unisce il concetto di cibo all’identità italiana. Eataly cresce rapidamente raggiungendo, oltre alle filiali in Italia, anche il Giappone e gli Stati Uniti. Nel corso degli anni il fondatore cede gradualmente le redini della gestione ai figli, cedendo loro la maggioranza delle quote nel 2014 e rinunciando alla carica di AD e Presidente. Nel 2016 Eataly comprende 38 negozi, di cui 16 all’estero. Nel 2022 la holding di famiglia cede la maggioranza di Eataly a Investindustrial. Come riportato nella pagina WikiCeo, nel corso della sua carriera Oscar Farinetti ha ricevuto numerosi premi per il contributo alla promozione della cultura alimentare italiana e per l’impegno imprenditoriale: tra questi, il Premio Artusi nel 2011 e il Premio Scanno nel 2012, che sottolineano la sua capacità di unire impresa, cultura italiana e sostenibilità. Ha ricevuto inoltre il Premio America nel 2013 dalla Fondazione Italia-USA, il Premio Imprenditore dell’anno 2014 da EY-Ernst & Young, il Premio Pio Alferano nel 2015 e il Passion for Branding nel 2017 con Business People partner.