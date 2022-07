Passaggio di Campana del Club Roccalumera Quasimodo. A Carlo Mastroeni succede Lalla Parisi.

Inaugurazione anno sociale 2022/2023 – Antonietta Micali

Il 14/7/2022 alle ore 19:30 nella splendida location di Parco Ducale di Sant’Alessio Siculo, si è svolto il Passaggio di Campana del Lions Club Roccalumera Quasimodo alla presenza delle seguenti autorità lionistiche: il Governatore del Distretto 108Yb Sicilia , Dott. Maurizio Gibilaro, Il Past Presidente del Consiglio dei Governatori d’Italia, Avv. Salvo Giacona , il Presidente della 3° Circoscrizione per l’anno sociale 2021/22, Prof.ssa Lucrezia Lorenzini.

Lalla Parisi è il nuovo presidente del Club Lions Roccalumera Quasimodo.



Erano presenti Sindaci ed Amministratori Locali dei Comuni della Riviera Jonica, nonchè l’ On.le Danilo Lo Giudice, Deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, ed i Presidenti delle varie Associazioni ed Organizzazioni operanti nel comprensorio Jonico nonché vari Officers del Distretto Lions Sicilia ed i Presidenti o i Delegati dei Lions Club della Provincia di Messina.

Il Presidente uscente avv. Carlo Mastroeni ha aperto la serata con il saluti, durante il suo biennio, illustrando le attività svolte durante il suo biennio che ha visto la nascita del nuovo club avvenuta nel Giugno del 2020 , e con la consegna della Charter avvenuta a Settembre 2020 in una indimenticabile serata tenutasi nella suggestiva cornice del Parco Letterario Salvatore Quasimodo di Roccalumera, alla presenza del Charter Governatore Avv. Angelo Collura e del Governatore dell’anno sociale Avv. Mariella Sciammetta. L’avv. Mastroeni ha proseguito ritenendosi soddisfatto per il lavoro svolto in sinergia con il suo Direttivo e con tutti i Soci, puntualizzando il fatto che l’amicizia e l’armonia che regna nel Club sono un importante punto di forza.

Ha sottolineto, infatti che i nuovi soci da subito si sono mostrati disponibili e si sono ben integrati nel gruppo sposando appieno il motto lionistico “WE SERVE. Il Past Presidente con grande commozione ha ringraziato tutti i Soci , nonché tutti gli ospiti presenti , poi ha dato inizio alla Cerimonia del Passaggio di Campana apponendo il distintivo all’avv. Lalla Parisi, neo presidente, la quale ha preso la parola ringraziando l’avv. Carlo Mastroeni e tutti i Soci per la fiducia accordatale ed ha dichiarato che è sua intenzione proseguire sulla stessa linea del presidente uscente, coinvolgendo tutti i Soci, in modo tale che ognuno di loro possa dare un proprio contributo secondo le proprie competenze. Inoltre, ha presentato i nuovi membri del Direttivo che l’affiancheranno in questo suo mandato.

Durante la serata, ha avuto luogo l’investitura del nuovo socio, Giovanni Mastroeni, ben felice di entrare a far parte del Club, apportando l’esperienza personale maturata anche quale Segretario Provinciale della CGIL di Messina. Giovanni è stato presentato dalla moglie, la Giornalista Tiziana Russo e dall’avvocato Sergio Mastroeni. La serata ha avuto seguito con un piacevolissimo momento conviviale.