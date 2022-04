Negli ultimi giorni il mercato del petrolio è stato interessato da due notizie che hanno indirizzato il movimento dei prezzi.

La prima è la decisione degli Stati Uniti di rilasciare riserve strategiche per un milione di barili al giorno. La seconda è la riunione dell'OPEC+ che ha deciso di confermare il piano di incremento graduale dell'output, nonostante la crisi esistente dal lato dell'offerta.

Ma non bisogna dimenticare la guerra in Ucraina e le possibili conseguenze di un cambio di rotta improvviso, da parte dell'Ue, in relazione all'importazione di gas e petrolio dalla Russia.

Intanto il prezzo del greggio è sceso sotto i 100 dollari al barile, dopo aver raggiunto addirittura quasi 140 all'indomani delle sanzioni che vennero imposte alla Russia il mese scorso.