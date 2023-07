#Costez Summer Club, a Telgate (BG), a due passi dall'uscita A4 Grumello, è il posto perfetto per scatenarsi e ballare con gli amici, anche per tutta quanta l'estate 2023. Meglio poi se lo si fa con un evento in cui il tasso di ritmo e divertimento è piuttosto elevato come quello che va in scena venerdì 7 luglio 2023, quando sul palco torna infatti Il Pagante.

Parliamo di uno dei fenomeni 'discotecari' più forti degli ultimi anni. Il gruppo iniziale de Il Pagante è cambiato nel tempo, ciò che è rimasta intatta è la capacità di trasmettere allegria con le sue hit. L'idea che sta alla base delle loro canzoni è quella di ricreare ambienti e situazioni giovanili, attraverso indagini approfondite riguardanti il mondo della vita notturna, la scuola, il divertimento. Insomma, tutto ciò che riguarda i giovani viene ripreso e remixato sul palco da Roberta Branchini (Brancar) ed Eddy Veerus. E quello del #Costez - Telgate è senz'altro per loro un palco speciale, dove ogni volta l'accoglienza del pubblico è totale. "Super Cafoni", con Ludwig e Piotta, autore originale della famosa hit del '99, è il loro ultimo singolo, che sicuramente farà scatenare il #Costez lunedì 21 aprile 2023. Ma l'elenco di loro successi è praticamente infinto, "da "La settimana bianca" a "Radical Chic" fino a "Il terrone va di moda"…







Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.



#Costez Summer Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione