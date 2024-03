Attimi di terrore e poi lo schianto. Non è ancora chiara la dinamica dell’impatto avvenuto a Palermo in Via Oreto.

Intorno alle 6:30 una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Brancaccio è intervenuta per estrarre un uomo dalla macchina andata a sbattere contro una palma.

Constatate le condizioni del ferito è stato subito trasportato d’urgenza al pronto soccorso più vicino.

La polizia municipale sta eseguendo i rilievi.