OnePlus 11 5G: Performance Straordinarie e Fotocamera Hasselblad - Offerte Esclusive

Il OnePlus 11 5G offre prestazioni straordinarie e una fotocamera Hasselblad di terza generazione, combinata con un display AMOLED 2K e 8GB di RAM. Esploriamo le caratteristiche uniche di questo dispositivo e le promozioni esclusive disponibili.

Specifiche di Rilievo del OnePlus 11 5G:Fotocamera Potente: Dotato di fotocamera principale da 50 MP con OIS, grandangolo da 48 MP e telecamera per ritratti da 32MP, supportata dall'assistenza hardware per la calibrazione del colore naturale con Hasselblad.



Prestazioni Eccezionali: Snapdragon 8 Gen 2, fino a 16GB di RAM e grafica abilitata per il ray-tracing. La RAM-Vita ottimizza le app per maggiore stabilità e velocità.

Ricarica Rapida: Batteria da 5000 mAh con SUPERVOOC a 100 W per una ricarica completa in soli 25 minuti. Caratteristiche come Battery Health Engine e Charge De-aging mantengono la batteria efficiente.

Display Innovativo: Schermo AMOLED Super Fluid da 6,7" con risoluzione 2K, frequenza di aggiornamento dinamica da 1Hz a 120Hz, Dolby Vision HDR e colore a 10 bit per un'esperienza visiva straordinaria.

OxygenOS 13: Sistema operativo per un'esperienza fluida e veloce con design Aquamorphic per maggiore stabilità.

Dettagli Aggiuntivi sul OnePlus 11 5G:

Compatibilità 5G: Verifica la compatibilità con il tuo operatore, poiché la disponibilità del 5G può variare.