Un giovane talento biscegliese, il Dott. Alex Aldo Caputo, in Santa Sede, a Città del Vaticano, è divenuto socio onorario del PARLAMENTO della LEGALITÀ INTERNAZIONALE; a conferirgli il prestigioso attestato sono stati due luminari della Fede e della Cultura a livello internazionale: il Dott. Prof. Nicolò Mannino, Presidente e fondatore del Parlamento sopra citato e il cardinale Francesco Coccopalmerio, Presidente emerito del Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Due personalità di spicco autorevoli non indifferenti.

Alex Aldo Caputo è dottore in Economia Aziendale ed Economia e Commercio.

Il giovane dottore è anche un imprenditore che dà lustro alla nostra città, in quanto sta portando avanti una serie di progetti sociali e, soprattutto, possiede un’innata voglia di aiutare chi ne ha bisogno.

Il prof. Nicolò Mannino, di cui ho scritto prima, è anche teologo specializzato nella TEOLOGIA SPIRITUALE presso la Pontificia Università dell’Antonianum di Roma e Dottore in TEORIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI ed è stato insignito di ben 23 cittadinanze onorarie; il 2 giugno 2010 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano gli ha conferito il titolo di “CAVALIERE EMERITO della Repubblica italiana”.

Il cardinale Francesco Coccopalmiero, ordinato presbitero nel 1962 presso la cattedrale di Milano, è attualmente Presidente emerito del “PONTIFICIO CONSIGLIO per i TESTI LEGISLATIVI”.

Oltre alla laurea in teologia, insegna alla Pontificia Università Gregoriana e nel 1986 è nominato “PRELATO D’ONORE” da sua Santità Giovanni Paolo II.

Conoscendo personalmente il Dott. Alex Caputo, posso testimoniare che, dal nulla, è riuscito a creare dal nulla una serie di situazioni che hanno dato alla gente un aiuto non indifferente, partendo da un piccolo Caf – Patronato molto conosciuto per la sua serietà, professionalità e altissima competenza nei servizi di assistenza al cittadino.

La determinazione e la competenza maturate nel tempo fanno della figura del Dottor Caputo un autentico punto di forza nell’ambito sociale. Ma la scalata verso il successo è arrivata passo dopo passo e, insieme ad un altro socio fonda “l’APIC GROUP” in Romania, società di consulenza aziendale nell’ambito di programmi finanziari a livello internazionale, della quale è Presidente e, successivamente ne fonda un’altra nella Repubblica di Moldova del quale è vicepresidente esecutivo.

Crea anche la Co – Founder Quintessenza S.R.L., una società di consulenza per l’internazionalizzazione che, tra l’altro, si occupa di import – export d’eccellenza gastronomica.

Un’escalation, questa, costellata di tante soddisfazioni ma anche di tanti sacrifici ma, alla fine i risultati sono quelli che contano. Tutto ciò fa del Dottor Caputo una persona dalle molteplici risorse al servizio della gente.

Altro riconoscimento importante arriva dal ROTARY INTERNATIONAL che lo nomina Presidente di commissione.

Ed infine, nella data del 18 giugno 2024 entra a far parte del Parlamento della Legalità Internazionale come socio onorario.

Grazie di tutto, Dottor Alex Caputo, per l’impegno sociale verso la città di Bisceglie e i suoi abitanti.