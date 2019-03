Visit Brussels: 2018 in crescita, nel 2019 occhi puntati sul trade

Bruxelles spinge l’acceleratore sul trade e annuncia una serie di appuntamenti dedicati alle agenzie di viaggi e ai tour operator per incentivare la conoscenza della destinazione e delle sue molteplici anime. Obiettivo: stimolare ulteriormente i flussi turistici verso la città, promuovendo la realizzazione di itinerari innovativi, che possono rappresentare anche nuove opportunità di vendita in agenzia.

“Per presentare le novità della spring/summer 2019 – dichiara Ursula Jone Gandini, responsabile Italia Visit Brussels – parteciperemo a diversi eventi trade sul territorio nazionale, a cominciare dal Workshop degli Aeroporti di Puglia il prossimo 14 marzo a Bari e dal workshop VAW dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia il 27 e il 28 marzo. In giugno, inoltre, organizzeremo il Brussels Experience Day, un fam-trip di 3 giorni dedicato a tour operator e agenti di viaggio, che avranno l’opportunità di vivere in prima persona l’esperienza della visita della città, a “tu per tu” con i protagonisti dell’offerta turistica locale”.

In programma anche un ciclo di training day in tutta Italia e il consueto appuntamento con il party di inizio estate, aperto alla stampa e agli addetti ai lavori.

“Il 2018 è stato un anno da incorniciare per Bruxelles – continua Gandini – a livello globale abbiamo registrato 8,5 milioni di pernottamenti, in crescita dell’8,7% rispetto al 2017, e un tasso medio di occupazione degli hotel del 74,6%, tra i più alti in Europa. Per quanto concerne il mercato italiano, abbiamo chiuso il 2018 in crescita del 10% sia sul fronte degli arrivi che dei pernottamenti. Tra gli aspetti più significativi rientra l’ottima performance del mese di agosto, con un incremento degli arrivi del 53% rispetto al 2017, a dimostrazione del fatto che il segmento leisure ha un ottimo potenziale, in parte ancora inespresso”.

A questo proposito, l’Ente è costantemente impegnato nello sviluppo di nuove proposte e itinerari tematici, come quelli legati all’art nouveau o alla cultura pop, sempre personalizzabili sulla base delle esigenze del cliente, affinché possa sentirsi il vero protagonista della propria vacanza.