Rischia di complicarsi il rinnovo di Ciro Immobile con la Lazio. Sul bomber della Nazionale, infatti, avrebbe messo gli occhi il Newcastle da poco acquistato dal Saudi Arabian Public Investment Fund, il fondo d’investimento della famiglia reale saudita, per una cifra di circa 335 milioni di sterline.

Inutile dire che le sirene della Premier, condite da un ingaggio che a questo punto potrebbe essere principesco, non potrebbero non essere allettanti per il centravanti di Lotito.

E sempre in caa Lazio, Luis Alberto ha negato, su Instagram, di aver prolungato il contratto fino al 2025.