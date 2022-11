"È necessario un cospicuo aumento dei finanziamenti per l'adattamento climatico. In gioco ci sono milioni di vite da salvare dalla incombente carneficina climatica".

Ad affermarlo è il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres.

L'adattamento al clima include la preparazione di difese contro l'aumento delle inondazioni, rifugi contro l'intensificarsi dei cicloni e piani di emergenza per proteggere le persone durante il peggioramento delle ondate di caldo e della siccità.

Guterres ha affermato che: "solo una piccola parte dei finanziamenti necessari è stata fornita dalle nazioni ricche per proteggere le persone vulnerabili."

Un rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) ha affermato che il peggioramento dell'impatto della crisi climatica, supererebbe la capacità di fornire protezione, senza molti più finanziamenti per l'adattamento, portando a "colpi mortali" per le generazioni a venire.

Il rapporto ha rilevato che l'80% dei paesi aveva avviato piani di adattamento ma che solo un terzo aveva quantificato obiettivi con scadenze a breve termine.