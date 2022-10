Ben tre Halloween party scatenati fanno muovere a tempo il Caballo Loco di Seriate (BG) per Halloween 2022. Si comincia a divertirsi già giovedì 27 ottobre, con l'evento '70 '80 Disco Party. Dalle 21:30 si balla con sonorità di quel periodo mixate dal vivo da Dj Paola. E' una serata benefica: parte dell'incasso sarà destinato alla La Ciudad de los Niños Cochabamba Bolivia. Consumazione 8 euro.



Sabato 29 ottobre ecco una Halloween Night scatenata che mette insieme live music e dj set. Tra l'altro chi arriva in maschera ha diritto ad uno shot in omaggio. Sul palco ci sono, dalle 21:45 fino a mezzanotte, le note suonate dal vivo da Change Again e Crushed Fingers, capaci di regalare emozioni a chiunque. Da mezzanotte alle tre si continua a muoversi a tempo, con i ritmi dj Amp, Luk, Cozy Manner e B17. Ingresso con consumazione 10 euro.



E che succede lunedì 31 ottobre, l'apice di Halloween? Caballo Loco - Seriate (BG) presenta un party dal ritmo vario e divertente: disco, latino, revival e pure tanta animazione per far scatenare il dancefloor. Il sound è quello di Dj Chichi, un artista capace di coinvolgere chiunque con la sua energia e la sua capacità di far divertire il pubblico di Cavallo Loco. Si balla dalle 22:45.



Caballo Loco

via Buonarroti 38 Seriate (Bergamo)

Info: 338 300 0769

https://www.facebook.com/CaballoLocoClub

https://www.instagram.com/_caballo.loco_/



Dedicato agli appassionati di live music, serate con dj set e di musica latino americana, Caballo Loco è situato a Seriate (Bergamo) in via Buonarroti 38. E prima di ballare o ascoltare tanta musica, chi ne ha voglia, spesso ha la possibilità di cenare al Caballo Loco, gustando la sua ottima pizza. Caballo Loco è un circolo privato associato Entes.