Saggio Spettacolo 2019 Accademia delle Arti

L’Accademia delle Arti presenta il tradizionale Spettacolo di fine anno accademico al Teatro Eliseo di Roma in data 23 giugno 2019 (domenica) alle 17,30 e 24 giugno 2019 (lunedì) alle ore 20,30

L’Accademia è una solida e consolidata realtà nel panorama coreutico della capitale ed accoglie, con la sua offerta professionale, anche danzatori provenienti da altre sedi.

La Scuola è Official Member CID, Consiglio Internazionale della Danza con sede a Parigi, come lo è anche la Direttrice Artistica Catia Di Gaetano, Docente di Danza Classica ed Esaminatrice Internazionale.

L’Accademia delle Arti è inoltre accreditata quale Centro RAV Ufficiale del Lazio dove, oltre agli esami RAD, si svolgono anche gli esami Vocational per il percorso professionalizzante.

Programma dello spettacolo Domenica 23 giugno ore 17,30





“Il Giardino dei Fiori”

Corsi Propedeutici di Danza Classica e Moderna con i Docenti:

Catia Di Gaetano, Direzione Artistica e Docente Danza Classica;

Gabriele Cupelli, Danza Classica;

Yari Molinari, Danza Contemporanea;

Rosario Marotta, Danza Moderna;

Fabrizio Lo Russo, Propedeutica





“Serata di Danza”

Ore 20,30 Saggio esibizione dei Corsi Professionali di Danza Classica, Moderna, Contemporanea.

Programma dello spettacolo Lunedì 24 giugno ore 20,30





“Una notte a… Cinecittà”

Il Musical scritto e ideato da Ugo Bentivegna con la Direzione Artistica di Catia Di Gaetano e con i Docenti:

Ugo Bentivegna per la recitazione;

Claudia Bertè per il canto;

Catia Di Gaetano per la Danza Classica;

Fabrizio Lo Russo per la Danza Moderna;

Yari Molinari per la Danza Contemporanea

Il servizio video foto è affidato al Maestro delle foto coreutiche Massimo Danza.



