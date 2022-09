Al River House di Soncino (CR) ogni sabato notte si continua a ballare con stile con il sorriso sulle labbra. Sabato 1 ottobre qui prende vita una delle tappe dello scatenato Samsara Tour, un evento itinerante firmato Samsara Beach. Ieri a Baia Verde, Gallipoli, oggi a Riccione, Samsara Beach è un simbolo di divertimento e voglia di stare insieme con il sorriso sulle labbra, con gli amici, cantando e ballando. Ogni tappa del Samsara Tour regala energia ed emozioni. In console c'è Danilo Seclì (nella foto con t shirt nera), dj simbolo del sound pop e potente del Samsara Beach, alla voce arriva Fabio Marzo (nella foto con cappellino e t shirt bianca), professionista del microfono e dell'energia.

Per l'autunno inverno 2022 / 23 il sound al River House Club - Soncino (CR) è di qualità assoluta. La bella novità è che alla squadra dei bravi resident dj e vocalist del locale spesso saranno affiancati come special guest artisti attivi in tutta Italia e non solo. Ad esempio, farà tappa al River House Club di Sonico (CR) il Samsara Tour, suonerà forte il ritmo di Botteghi, ci sarà il sound sempre personale di Samuele Sartini (...).

E che succede già ad inizio stagione, sabato 24 settembre al River House Club - Soncino (CR)? Insieme al dj set scatenato di Luca Mede e Luca Vanelli, c'è la voce di Cire, da tempo uno dei protagonisti della scena del divertimento, in tutta Italia.





