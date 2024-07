Nella splendida cornice dell’Hotel Crowne Plaza Rome St.Peter’s si è svolta ieri sera, la cerimonia del “Passaggio della campana e presentazione del Board” del Rotary Roma Urbe Eterna dal Presidente uscente Antonio Francesco Certomà al Presidente entrante Paola Mariani, già componente Commissione Distrettuale Nuove Generazioni - Scambio Giovani.

Antonio Francesco Certomà, già Assistente del Governatore, ha esordito salutando e ringraziando tutti i presenti ed in maniera particolare le Autorità rotariane intervenute. A cominciare dal Governatore Emerito Giulio Bicciolo, agli Assistenti del Governatore Niccolò Di Raimondo, Paolo Puccini, Patrizio Di Tursi e Gilberto Zampighi, al Presidente del RC Colosseo Francesco Pierconti. Il “passaggio della campana” nella tradizione Rotariana chiude un anno di lavori e affida al nuovo presidente e al suo consiglio direttivo la gestione delle attività del Club per i successivi 12 mesi. “Nell’anno di presidenza appena terminato ho portato a termine molti dei progetti che mi ero prefissato - ha dichiarato il presidente uscente, Antonio Francesco Certomà - Questo si è reso possibile grazie all’impegno di tutti i soci che hanno reso possibile il raggiungimento degli obbiettivi. Nel Club, come esternato ad ognuno dei soci, c’è stato il massimo impegno e stima reciproca. A tal proposito il presidente uscente Certomà ha consegnato ai soci presenti, attestati di stima e riconoscenza.

Per le diverse iniziative messe in campo, il Consiglio Direttivo '23-'24, ha riservato le due Paul Harris, assegnate direttamente da Zurigo, al Presidente Antonio Francesco Certomà consegnata dal Governatore Emerito Giulio Bicciolo e al Vice Presidente Paolo Pollak apposta dal past president Certomà.

Il Presidente Paola Mariani ha ringraziato il suo predecessore, ha letto una sintetica relazione programmatica incentrata sulla continuità procedurale e progettuale, e sul massimo coinvolgimento di tutti i Soci nella vita del Club e nella realizzazione dei progetti. Nella serata è stata effettuata la cerimonia di “spillettatura” dei due nuovi soci, il Dott. Claudio Brinati, Biologo Marino e della Dott.ssa Monica Valeri esperta di turismo religioso.

Il Presidente entrante Paola Mariani, ha ufficializzato e presentato il Direttivo che l’affiancherà nel corso dell’anno 2024-2025: Vicepresidente sarà Antonio Francesco Certomà e Presidente Commissione Effettivo, Segretario e Presidente Immagine Pubblica e Comunicazione sarà Fernando Cordella, Tesoriere Liana Sommaruga, Achille Terzo Presidente Fondazione Rotary, Presidente Commissione Progetti Fabrizio Cristofani, Presidente Commissione Amministrazione Paola Chiovini, Prefetto e Presidente nuove generazioni Anna Buttafoco. Per le Sottocommissioni : la Cultura a Riccardo De Paoli, la sanità a Gianluca Costa, Ambiente ad Alberto Raggi attuale Presidente della Guardia Nazionale Ambientale, Esteri e tutela della donna e prevenzione alla violenza di genere Alessandro Fiore, Rapporti istituzionali Paolo Pollak. Alla nuova socia Monica Valeri, esperta di turismo religioso, è stata assegnata la commissione straordinaria Giubileo e rapporti con la Santa Sede.

Importante è stata nella serata la presenza di giovani, infatti altro obiettivo del Presidente è l’apertura di un club rotaract, che permetta ai giovani di scambiare idee e svolgere progetti di service dedicati, anche attraverso programmi giovani, per diffondere i valori rotariani e formare nuove generazioni capaci di realizzare una visione migliore della società.