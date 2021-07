Questo l'auspicio del ministro della Salute Roberto Speranza in vista degli appuntamenti sportivi di domenica 11 luglio: "Sarà una giornata straordinaria per lo sport italiano. Terminano gli europei di calcio ed il torneo di Wimbledon con gli azzurri grandi protagonisti. È una bella gioia dopo mesi terribili. Anche in questi momenti di orgoglio nazionale non dimentichiamo mai che la nostra 'partita' per sconfiggere il Covid non è ancora vinta. Sosteniamo i nostri campioni con responsabilità, ricordando le regole del distanziamento e utilizzando correttamente le mascherine".

Una dichiarazione non certo fuori luogo per il clima di troppo ottimismo che ci circonda. Molta della gente che è in vacanza, sulle spiagge e nelle vie delle città d'arte, non presta più attenzione al distanziamento sociale, non tiene conto degli assembramenti e non porta le mascherine. A questo c'è poi da aggiungere dichiarazioni e comportamenti di alcuni politici che promuovo contatti, baci e abbracci a supporto dei selfie indispensabili per la propaganda su cui basano il loro consenso.

Così il Covid in questo momento si sta divertendo a girare indisturbato. Se questo può consolarci, non solo in Italia!

Infatti, l'allarme variante delta riguarda, oltre che il Regno Unito, il resto dell'Europa grazie anche ai campionati europei di calcio "itineranti" che si sono disputati negli ultimi 30 giorni, come conferma una circolare del Ministero della Salute in cui si fa presente che le autorità sanitarie finlandesi riferiscono di numerosi casi di Covid-19 tra i circa 4500 tifosi di Uefa Euro 2020, 481 confermati tra coloro che si erano recati a San Pietroburgo per le partite della nazionale e 165 casi collegati.

L'analisi di un sottoinsieme di campioni prelevati dai casi di tifosi positivi, ha confermato la presenza della variante delta in tutti i casi finora sequenziati. I Paesi Bassi, a loro volta, riportano un notevole aumento di casi tra studenti di ritorno da Palma di Maiorca (Spagna) e dall'Algarve (Portogallo). L'Italia ha registrato un focolaio di oltre un centinaio di studenti a Malta. Tutti hanno riferito la partecipazione ad attività di svago, come eventi organizzati su larga scala, concerti e feste.

In Europa il 70% delle nuove infezioni da coronavirus sarà dovuto alla variante delta (B.1.617.2) già entro l'inizio di agosto, mentre entro la fine di agosto raggiungerà la quota del 90%.

Ogni allentamento delle misure anti-contagio durante i mesi estivi "senza un contemporaneo aumento dei livelli di vaccinazione completa nella popolazione, potrebbe portare ad un repentino e significativo aumento dei casi Covid-19 in tutte le fasce d'età, soprattutto sotto i 50 anni, con un incremento associato dei ricoveri e decessi".

Questo è quanto dichiarato ultimamente dal direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, che invita a vaccinare, tracciare e sequenziare.