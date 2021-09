GF Vip 6, ultime news e gossip. Sul sito web ufficiale del noto reality show di Mediaset c’è un errore abbastanza grossolano nella scheda di presentazione del concorrente Andrea Casalino. Nel sottotitolo viene riportato: “Tra i concorrenti che abiteranno la Casa ci sarà anche l’ex Mister Italia“. Nella descrizione si legge: “Classe 1983, di Brindisi, Andrea fa il modello e testimonial di molti brand. A 20 anni viene eletto Mister Italia e finisce sui set di alcune fiction come Rodolfo Valentino – La leggenda e Squadra Antimafia. Non abbiamo dubbi, quindi, che attirerà molto l’attenzione nella Casa più spiata d’Italia”.

Tanti giornali e testate giornalistiche digitali, anche rinomati e prestigiosi, hanno rilanciato la notizia senza fare nessun tipo di verifica. Infatti hanno riportato che “Andrea Casalino ha vinto Mister Italia 2010“! Ma è una colossale fake news. Quell’anno a vincere il concorso nazionale di bellezza maschile fu Miky Falcicchio. Andrea Casalino si accontentò della fascia di “L’uomo ideale d’Italia”.

In un'intervista rilasciata al sito di cronaca rosa IGOSSIP.it, Miky Falcicchio ha dichiarato: "Capisco e comprendo la necessità di pompare un personaggio prima di definirlo Vip all’interno di un contenitore dove la parola Vip viene associata al curriculum del concorrente di un reality come il Grande Fratello, ma appropriarsi di un titolo, mai ricevuto è quasi simpatico, se non generasse confusione".

E poi ancora: "Non mi sono mai reputato un VIP, anzi spesso quasi arrossisco (e chi mi conosce lo sa) quando menzionano il mio titolo vinto nel 2010, con una carriera quasi ventennale da Modello, ma leggere Andrea Casalino “Mister Italia 2010”, è davvero assurdo, forse non ci crede nemmeno lui. Lo so perché sono io ad aver vinto quel titolo e lui in quella edizione, arrivò semplicemente tra i primi 6 classificati, ma certamente non è Mister Italia 2010. Non so chi abbia partorito il lancio di questa notizia, ma sarebbe stato importante accertarsi della veridicità della notizia stessa. Esistono centinaia di articoli di giornali, notizie e video relativi alla proclamazione e alle mie ospitate in Tv, ma la mia domanda resta solo una, perché?!?".