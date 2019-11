In base al sondaggio dell'Istituto Ixè, realizzato il 26 novembre per trasmissione di Rai 3 Carta Bianca, il partito di Giorgia Meloni conferma il buon momento con un crescita che lo colloca in doppia cifra.

Fratelli d'Italia, infatti, è visto con una percentuale del 10,5%). Al contrario, il consenso per Salvini e la sua Lega è un po' meno forte rispetto a prima fermandosi al 31,5%, e per chiudere con la destra, Forza Italia è al 7,4%.

E se Forza Italia per Ixè un po' meglio di quel che altri sondaggisti prevedono, di conseguenza, il partito gemello, Italia Viva, non può che risultare in calo al 4,5%. Calo generalizzato anche per l' altra forza di governo di centro-sinistra, il Partito Democratico, dato intorno al 20,4%. I 5 Stelle, seppure non oltre il 16,4%, sono dati in crescita.

Spazio nel sondaggio anche al Movimento delle Sardine nei cui confronti il campione è stato chiamato ad esprimersi sul fatto che possano indebolire o rafforzare la Lega. Per il 25% la indeboliscono, per il 34% sono ininfluenti, per il 21% la rafforzano, mentre il 20% non ha opinione.