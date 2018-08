Poesia e verità del giovane Goethe

È uscito nelle librerie il nuovo capolavoro firmato da Einaudi per la collana ammiraglia "I Millenni".

Per la seconda uscita del 2018 i riflettori si sono puntati su Johann Wolfgang Goethe e, in particolare, sulla prima delle sue tre autobiografie, quella giovanile titolata "Dalla Mia vita. Poesia e Verità" che prende le mosse da una lettera fittizia in cui a Goethe, che del socratico "conosci te stesso" ha fatto una sincera ragione di vita, verrebbe chiesto di collocare le sue poesie fra il proprio vissuto e quello dell'epoca.

L'opera pubblicata da Einaudi è disponibile in un'edizione di 758 pagine curata da E. Ganni.