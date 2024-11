“Quando nel 94 mi dissero di tornare in Nazionale per il mondiale io pesavo 97kg. Non volevo tornare. Ricevevo 50 chiamate al giorno da sponsor e da gente che era attorno alla nazionale. Bilardo l’ex tecnico della Nazionale mi disse:

“Diego, ti vogliono tutti, il popolo e soprattutto quelli della FIFA. Il mondiale americano ha bisogno della tua faccia”.

Mi convinsero a tornare, ma la Nazionale ancora doveva qualificarsi. Andai due mesi nella Pampa per rimettermi in forma con Fernando Signorini. Era dieta, allenamento e nient’altro. Scesi fino a 75kg. Mancavano due partite contro l’Australia per qualificarci ad USA 94. Ancora non eravamo qualificati. Ora dico una cosa, affinché la gente capisca. In quelle due partite di qualificazione non c’era il doping. La FIFA lo annullò.

Noi avremmo potuto prendere di tutto. L’ Argentina doveva esserci, non importava il modo. La faccia di Maradona doveva esserci.Dopo pochi mesi cominciò il mondiale e Sarrini, “il medico della Nazionale”, sbaglia e mi da l’efredina che in Argentina non c’era, ma che in America era vietata e mi fanno fuori. Tanto loro già avevano guadagnato con pubblicità, sponsor e biglietti venduti. È il calcio…” (Diego Armando Maradona)

Diego negli ultimi anni stava facendo rivelazioni sempre più spinte sugli organi che governano il calcio. Peccato per la sua scomparsa. Piano piano si stanno scoprendo verità sempre più scomode sul mondo del calcio e su quello che c’è dietro.

Quest’uomo ha sempre denunciato queste cose, ma in pochi lo hanno creduto.