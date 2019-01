Domenica, eclissi e super Luna. Dove si vedrà meglio l'evento?

Questo fine settimana, Luna, Terra e Sole si allineeranno dando vita a quella che sarà l'unica eclissi lunare per i prossimi due anni. Ma non solo. La Luna, in questo periodo, sarà più vicina alla Terra e apparirà pertanto leggermente più grande e luminosa del solito: una super Luna.

Due fenomeni in uno che a seconda del luogo potranno esser osservati domenica sera o all'inizio di lunedì. L'eclissi avrà una durata di circa tre ore, mentre la Luna rimarrà completamente coperta dalla Terra per 62 minuti.

Dove sarà possibile vedere al meglio l'eclissi? Nel Nord e Sud America, in Groenlandia, Islanda, Irlanda, Gran Bretagna, Norvegia, Svezia, Portogallo e dalle coste francesi e spagnole.

Invece, il resto dell'Europa, così come l'Africa, avranno una visione parziale del fenomeno.

Durante l'eclissi, la Luna apparirà rossa a causa della luce solare diffusa dall'atmosfera terrestre.

La prossima eclissi di Luna, totale, si avrà a maggio del 2021.